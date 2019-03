Novinky

„Ve čtvrtek odpoledne a večer při přechodu studené fronty od západu místy krátkodobě zesílí jihozápadní vítr. V nárazech bude dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách kolem 90 kilometrů v hodině,” popsali meteorologové.

V průběhu noci by se měl vítr utišit, a na intenzitě opět nabere až v průběhu pátku, a to v severní polovině republiky. V nárazech opět bude dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Zeslábnout by měl v pátek večer.

V pátek bude výstraha platit v Praze, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Větrné poryvy souvisí s přechodem frontálních systémů přes naše území. První studená fronta přejde v průběhu čtvrtka, v pátek se přes naše území přesune další podružný systém.