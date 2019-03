Vladimír Klepáč, Právo

„Na jedné straně je hezké, jak se krajina probouzí ze zimního spánku, byli bychom ale raději, kdyby příroda ještě chvíli spala,“ řekl Právu ornitolog Zdeněk Machař, který v Brně provozuje záchrannou stanici pro živočichy Ptačí centrum.

„Je to příliš brzy. Zpěvní ptáci nám tak mohou signalizovat, že jaro bude krátké a nastane rychlý přechod k letním teplotám a suchu,“ uvedl ornitolog. Když podobná situace nastala před šesti lety, bylo na jaře sucho.

Ptačí migraci ornitolog Machař podrobně sleduje bezmála čtyřicet let. Zatímco hejna severských hus, zimujících v Rakousku na Neziderském jezeře a na jihu Moravy na Nových Mlýnech, se postupně vracejí do Skandinávie, stěhovaví ptáci si již po návratu z jižních krajin rozdělují teritoria.

Ornitologové zaznamenali mezi navrátilci holuby hřivnáče, konipasy i rehky a vyhlížejí hejna vlaštovek, které nejsou jen symboly jara, ale i naděje a štěstí. Také kosi, jejichž populaci před časem zdecimoval africký virus, si staví hnízda. Je jich ale o poznání méně než loni.

V přírodě jaro už nastalo



Jarní počasí panuje ve střední Evropě již několik dní. Denní teploty místy šplhají až téměř k 15 stupňům. Příroda se chová tak, že jaro již nastalo.

Ve skutečnosti by však měla ještě dva týdny odpočívat. Idylický obraz jarní krajiny má ale podle odborníků trhliny. Pokud nebude přechod do jara provázen vydatnými dešti, budou to právě ptačí poslové jara, kteří na sucho doplatí nejtvrději.

Pomoci ptákům je jednoduché



„To, co pro ptáky znamená plné krmítko v zimě, je pro ně v době suchého jara plné pítko. Pomoci může doslova každý. Je to přitom tak jednoduché,“ zdůraznil Machař.

Podle něj stačí nechat na zahradě nebo na dvorku starý lavor naplněný vodou a do něj hodit větvičku tak, aby ji pták mohl použít jako most a přehopsat po ní až k vodě. Dostatek vody pomůže zpěvným ptákům také v době, kdy budou pečovat o své potomky.