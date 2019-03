Novinky, ČTK

Silnice v Karlovarském kraji nad ránem místy namrzaly. Na kluzkých vozovkách se stalo i několik nehod. Nad ránem klesly teploty v kraji pod bod mrazu.

„V noci se vyjasnilo a silnice na některých místech namrzaly. Na to stačí i pokles teploty o desetinky stupně. Někde tak silnice namrzly dřív, než tam dojely sypače,” řekl šéf zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka. Silnice namrzaly spíš ve středních polohách než na horách, například v okolí Mnichova na Mariánskolázeňsku, kolem Toužimi nebo mezi Aší a Hranicemi.

Podle krajské policie například na namrzlé vozovce ráno havaroval kamion na silnici I/20 mezi Toužimí a Bezvěrovem a doprava se odklání přes Třebouň. Další kamion havaroval u Mnichova na Chebsku, doprava je vedena přes obec Rájov. Nehody osobních aut se staly u Dolního Žandova nebo u Drmoulu. Podle Bulky by řidiči neměli spoléhat na to, že přes den je teplé počasí, a zejména ráno by měli být na silnicích opatrní. „Zima ještě nekončí,” dodal Bulka.

V Libereckém kraji mrzne, objevují se mlhy, které na silnicích namrzají. Problémy mohou mít řidiči na většině kraje, silničáři doporučují zpomalit a jezdit se zvýšenou opatrností. Aktuálně řeší policie nehodu dvou osobních aut na frekventované silnici 13 u Bílého Kostela na Liberecku, obešla se bez zranění.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou ve středu většinou jen holé a mokré, teploty ale klesají k minus třem stupňům Celsia a vozovky jsou namrzlé. Pozor by si měli dát motoristé hlavně v horských oblastech Jablonecka a Semilska, mlhy jsou ale i kolem Hodkovic nad Mohelkou na hlavním tahu na Prahu nebo kolem Svoru na Českolipsku.

Na Vysočině klesly v noci na středu teploty i dva stupně pod nulu, silnice místy namrzly. Na Žďársku je na nich po večerním sněžení i ujetý sníh. Trasy I. třídy jsou mokré po chemickém ošetření. Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, řekl dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený.

Silnice nižších tříd na Vsetínsku mohou ráno při vyjasnění a poklesu teplot místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou povětšinou holé a vlhké, případně mokré. Na Zlínsku snižují v některých úsecích viditelnost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.