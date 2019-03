Miloslav Hradil, Právo

Pro Langera je členství v regionální radě první funkcí ve straně od roku 2010. Vyloučil přitom, že by jeho kandidatura byla vedena s úmyslem ucházet se později o nějakou veřejnou funkci.

„Mou motivací je snaha pomoci ODS a využít přitom zkušeností, které mám, ať již z vlády, tak z doby opozice, ale zejména pak s vedením předvolebních kampaní,“ řekl Právu Langer krátce po zvolení do regionálního vedení občanských demokratů.

Zdůraznil, že jde jen o ryze vnitrostranickou funkci. „Jednoznačně jsem vyloučil, že bych měl ambici zastávat nějakou veřejnou funkci. Nevracím se do politiky ve smyslu toho, že bych usiloval o zvolení do zastupitelstva či parlamentu,“ zdůraznil Langer, přičemž vyloučil i vládní angažmá.

Z politiky se stáhl po parlamentních volbách v roce 2010, v nichž sice ODS obdržela přes 20 procent hlasů, ale on sám, přestože byl v kraji lídrem stranické kandidátky, musel po čtrnácti letech poslaneckou lavici opustit.

Bývalý místopředseda ODS a volební manažer strany doplatil na to, že voliči tehdy v masivním měřítku využili kroužkování kandidátů z nižších pozic. Do Sněmovny vyslali Zdeňka Boháče a Radima Fialu, který později řady občanských demokratů opustil a nyní je místopředsedou SPD.

„Myslím, že by bylo škoda přehlížet a nevyužít jeho manažerské a organizační schopnosti, pokud on sám chce straně pomoci,“ řekl Právu v reakci na zvolení Langera do regionální rady jeden z vlivných členů ODS v Olomouckém kraji.

Podobně se pro Lidové noviny vyjádřil i místopředseda krajské organizace ODS a náměstek olomouckého primátora Martin Major. „Potřebujeme schopného manažera, který nám bude pomáhat s organizačními věcmi a koordinovat činnost před primárkami v kraji a před sněmovními volbami,“ uvedl ke kandidatuře Langera do regionální rady občanských demokratů.

Langer, který byl v letech 1998 až 2006 také místopředsedou Poslanecké sněmovny, nyní působí mj. jako advokát a společník v pražské advokátní kanceláři Pečený, Fučík, Langer. Je také předsedou správní rady soukromé vysoké školy CEVRO institut, kterou založil v roce 1999. Členem ODS je od roku 1991.