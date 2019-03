jas, Novinky

„Bezpečná úniková vzdálenost medvěda od člověka činí alespoň 50 metrů. Pokud se člověk přiblíží více, zvíře se snaží uniknout, dostává se do stresu, cítí se ohroženo a může i zaútočit,” připomněla agentura s tím, že autor videa nasnímal souboj z pouhých 10 až 20 metrů.

„Medvěd je šelma, která má velkou sílu. Pokud se zvíře kvůli nezodpovědnému chování dostane do stresu, může mít snahu se bránit. Kameraman bohužel vystavil zcela zbytečně velkému riziku nejen sebe, ale i medvěda – pokud by zvíře člověka napadlo, zcela jistě by se objevily požadavky na jeho odlov,“ připomněl Václav Tomášek ze Správy CHKO Beskydy.

Podle odborníků má v podobných případech medvěd snahu člověka odehnat. „Bohužel jakékoliv strčení či plácnutí medvědem může člověka vážně poranit,” připomněli odborníci a zároveň dodali, že v ČR, na Slovensku, Polsku ani v Rakousku nebyl zaznamenán případ, kdy by medvěd usmrtil člověka.

Autor videa se pak podle AOPK ČR dopustil rušení kriticky ohroženého druhu.

„Smutné na celé události je také fakt, že autor je aktivním myslivcem, a tedy osobou, která by zmíněné zásady správného chování při střetnutí s medvědem měla znát,” uzavřela AOPK ČR.