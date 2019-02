Ukončení smlouvy s operátorem do dvou dnů a bez pokuty. Vláda schválila Babišovu novelu

zpe, Novinky

Novela počítá se zkrácením doby přenesení telefonního čísla z dnešních 10 dní na dobu dvou dnů. Změnit operátora by mělo být možné bez toho, aby člověk musel kontaktovat stávajícího operátora, a po třech měsících trvání smlouvy by neplatil žádnou pokutu za vypovězení.

„Cílem je zjednodušit a zlevnit zákazníkovi přechod jednoho operátora k druhému. Chceme, aby naši lidé nemuseli platit předražené služby operátorů,“ řekl ve středu na tiskové konferenci po jednání kabinetu Babiš.

Současný stav je takový, že pokud se zákazník rozhodne pro změnu mobilního operátora, musí zaplatit operátorovi 20 procent z ceny, která mu ještě zbývá zaplatit do data, kdy mu smlouva na dobu určitou končí, což se může vyšplhat až na tisíce korun.

„Mělo by to zásadně zlepšit služby pro stávající klienty. Věřím, že tento návrh bude hodně diskutován ve Sněmovně. Budu jednat s operátory o těchto návrzích. Není možné, abychom nadále přešlapovali na místě,“ podotkl premiér.

Podobnou novelu, která by zlevnila služby, předložili i Piráti. Ti apelovali na vládu, aby podpořila poslaneckou verzi, protože vládní návrh musí jít nejprve do mezirezortního připomínkového řízení, což by prodloužilo přijetí novely.

Babišova novela má ale výjimku od ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). Materiál tak nebyl rozeslán do připomínkového řízení, ve kterém se vyjadřují všechna ministerstva a další instituce, například odborové organizace nebo Česká národní banka. U návrhů zákonů je lhůta pro sdělení připomínek zpravidla 20 dní.

Piráti se v úterý zlobili, že jim Babiš vykrádá poslanecké předlohy. Premiér na to reagoval s tím, že téma vládě naopak kradou Piráti.