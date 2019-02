Renáta Bohuslavová, Novinky

Jste dlouhodobým kritikem EET. Jste proti zavedení obecně nebo byste jako Piráti nějaký způsob elektronizace podpořili, popřípadě zavedli něco jiného?

Principiálně mi vadí, že vláda jde cestou donucování místo toho, aby šla principem pozitivní motivace. Můj základní problém s EET je, že nepřináší žádnou výhodu pro uživatele. Ideální EET by vypadalo tak, že není povinné a podnikatelé se do něj zapojují dobrovolně.

Jak by měl dobrovolný princip fungovat?

Firmy by měly být motivované do něj vstoupit, protože je to pro ně výhodné. Například že jim to zjednodušuje podání daňového přiznání nebo tam může být nižší sazba daně. Měla by tam být pozitivní motivace, aby i ten systém byl konstruován jako uživatelsky přívětivý. Vláda šla cestou všem to nařídíme, ať na to mají, nebo nemají.

Vláda ale často argumentuje tím, že narovnává podnikatelské prostředí.

Jsme přesvědčeni, že podstatná část zatajování tržeb v řemeslnických profesích je způsobená obavou z překročení limitu pro platbu DPH, který je dnes jeden milion korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) často říká, že bojuje právě s těmi nepoctivými?

Myslím, že to nejsou lidi, kteří by chtěli nějak krást, jen se snaží, aby je vláda nechala na pokoji. Přechod do fáze plátce DPH je pro ně tak velká obava, že se mu snaží za každou cenu vyhnout. Živnostník, kterému dnes stačí vést si evidenci příjmů, má daňový paušál a nemá provozovny, tak té byrokracie moc nemá. Mají docela pohodlné podnikání za předpokladu, že nespadnou do kategorie plátce DPH.

Těm ostatním podle vás stát přidělává byrokratické nesnáze?

Jakmile spadnou do platby DPH, tak letos konkrétně nemohou uplatňovat paušály, protože hnutí ANO se rozmyslelo příliš pozdě. Na rok 2019 je snížili, aby je na rok 2020 mohli zase zvýšit na původní dva miliony. To je slavný obrat paní Schillerové, která jeden měsíc tvrdila, že je to jen způsob daňové optimalizace, aby o čtyři měsíce později to samé schválili.

Vidíte na EET nějaká pozitiva?

Z hlediska podnikatele nemá EET v současné době žádnou výhodu. Jediný pidi benefit, který bych v oblasti gastronomie přiznal, je to, že celý sektor mohl elektronizovat najednou a investice dopadla na všechny a nikdo nezískal konkurenční výhodu.

Ve Sněmovně se chystá novela EET, která počítá se zavedením tzv. 3. a 4. vlny pro řemeslníky. Minulý měsíc jste představil svou analýzu k EET pro rok 2017. Dokonce jste zmínil, že „výnos“ nebyl 5,7 mld., jak tvrdí ministerstvo, ale minus dvě miliardy korun. [celá zpráva]

Ve vztahu ke 3. a 4. vlně EET podle mě vůbec není podložené, že na tom stát cokoliv vydělá. Naopak je hodně velké riziko, že na tom prodělá. Říkal jsem, že údajný výnos není podložen daty a že je někde mezi minus 10 miliardami a plus 10 miliardami a v případě, že bychom to počítali podle nárůstů HDP, tak je to minus dvě miliardy korun.

Komu tedy mohou občané ČR věřit, když každý přicházíte s jiným výpočtem na základě trochu jiného principu zpracování.

Myslím, že mohou věřit tomu, že vláda si to vymýšlí podle zadání pana premiéra.

To říkáte vy, premiér říká, že to tak není.

To ano, ale oni to nedokázali vůbec doložit. Vůbec celá ta konstrukce, že my řekneme, kolik jsme měli vybrat, pak my řekneme, kolik jsme vybrali a nakonec řekneme, že rozdíl je EET. Vždyť je to směšné!

Máte vy nějaká data?

My jsme se dívali na statistická data, která před zavedením EET uváděla vláda. Když vláda tvrdí, že bude růst 27 procent, a nakonec je ještě v době ekonomického rozmachu poloviční, tak je asi něco špatně. Druhá věc je, že se absolutně nevypořádali s tím, že výběr DPH v oborech, kde EET není, roste nepatrně rychleji, než kde EET je.

Ministryně Alena Schillerová je poměrně gramotná, akorát je holt v holdingu Mikuláš Ferjenčík

To podle vás znamená co?

To znamená, že jsou i jiné faktory, které ovlivňují DPH ve chvíli, kdy v celé ekonomice v průměru roste o fous rychleji. Argument, že EET je ten zachránce státního rozpočtu, v tuto chvíli nesedí.

Rozumí tedy podle vás paní ministryně fungování českých financí?

Myslím, že je poměrně gramotná, akorát je holt v holdingu a oni mají prostě EET jako vlajkovou loď a to, jak to bude fungovat a vypadat, je vůbec nezajímá. Má to lobbistické aspekty pro provozovatele systémů.

Hnutí ANO podle vás vychází vstříc lobbistům?

Rozhodně. Za tím je velký tlak firem, které prodávají ty elektronické systémy.

Andrej Babiš se tváří jako ten nejlepší výběrčí ve vesmíru a kvůli tomu zavádí přísná opatření na podnikatele Mikuláš Ferjenčík

Nejde tedy podle vás o narovnání podnikatelského prostředí?

To je podle mě Babišovi nejvíc šumák. Druhý aspekt je podle mě, že to velmi tlačí banky. Zvlášť ve chvíli, kdy jsou z toho škrtnuté platby kartou, tlačí všechny podniky k tomu, aby platby kartou zavedly, protože z nich mají potom marži. A pak je tu PR aspekt, kdy se chce Andrej Babiš tvářit jako ten nejlepší výběrčí ve vesmíru a kvůli tomu zavádí přísná opatření na podnikatele.

V rámci 3. a 4. vlny EET jste mluvil i o tom, že vláda nemá mechanismus na to, jak to kontrolovat. Jak jste to myslel?

Je úplně odtržená od reality. Otázkou je, když máte tu EET krabičku, tak jestli to ovlivní, jestli tu účtenku vydáte nebo ne. Já tvrdím, že to neovlivní. To, že přijede truhlář s dveřmi a jestli má v mobilu aplikaci na EET, tak přece nijak neovlivní, jestli účtenku vytiskne, nebo ne. A to je ten základní problém, protože už dneska tu povinnost vydat účtenku má.

Předseda vašeho poslaneckého klubu Jakub Michálek se v rozhovoru pro Novinky netajil tím, že máte ambice příští sněmovní volby vyhrát a hnutí ANO porazit. Když by se tak stalo, zrušili byste EET?

Snažíme se dělat politiku založenou na nějakých faktech, takže ve chvíli, kdy to vláda na sílu prosadí, nějaké roky to bude fungovat, tak my pak, až nastoupíme, tak se podíváme na to, jestli to funguje a jestli se to dá zastavit, nebo nedá. A pak vyhodnotíme, jestli je jednodušší cesta to úplně zrušit, nebo to zrevidovat.

Není tedy podle vás úplně nutné EET rušit?

Největší problém je v těch jednorázových nákladech a ty ve chvíli, kdy proběhnou, tak už jsou zaplacené. Může se ukázat, že ve chvíli, kdy bude postavena nějaká infrastruktura, tak bude jednodušší jim například zrušit povinnost podat daňové přiznání nebo je dostat do zjednodušeného režimu.

Pojďme ještě k jedné z vašich vlajkových lodí, a to je legalizace konopí. Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu, kdy umožní prodej až 30 gramů pro léčebné účely na předpis lékaře, ale legalizaci jako takové se usilovně brání. Nehrozí nám to, že všechny ostatní země konopí zlegalizují a budou na něm regulérně vydělávat a my jediní zůstaneme ostrůvkem, kde to bude stále nelegální byznys?

Toho my se obáváme, že stát přichází o příležitost, kdy bychom naopak my mohli být tím lídrem v této oblasti. Můžeme na tom vydělat obrovské peníze. Teď jsme šli umírněnou cestou návrhu zákona, snažili jsem se najít konsenzuální řešení, ale možná se ukáže, že nakonec bude víc průchodné jít radikálnější cestou, že tam bude větší podpora byznysu.

Legalizace konopí je jen otázkou času Mikuláš Ferjenčík

Má podle vás v Česku legalizace konopí otevřené dveře?

Ve chvíli, kdy se nám podaří prolomit bariéru z fáze – konopí je zakázané – do fáze, že za určitých podmínek je konopí ok, tak věřím, že legalizace už je jen další krok. Je to podle mne jen otázka času.

V souvislosti s tím mě napadá další váš nedávno představený návrh, kdy chcete legalizovat a zdanit prostituci. První kritika od vašich kolegů se objevila z řad lidoveckých poslanců. Stát podle některých z nich nemá být kuplířem.



Lidovci jsou ochotní říct, že nejstarší řemeslo není řemeslo. Tím, že před problémem zavřeme oči, tak nezmizí.

Nestává se tím ale stát opravdu kuplířem nebo prostředníkem? Ať už se budeme bavit o legalizaci konopí nebo prostituce?

Z této logiky by asi měly být na alkohol a hazard nejnižší daně. Přece nechceme, aby z těch neřestí lidé platili co nejmíň, protože stát nechce vydělávat na neřestech. To je úplně absurdní.

Dočkáme se tedy doby, kdy prostitutky i dealeři budou mít krabičku EET?

Ve všech ostatních oblastech, kde jsou neřesti legální, tak z nich stát rejžuje nejvíc. A jen u prostituce se tváří, že neexistuje. Přestože každý ví, že existuje. Ta situace šedé zóny škodí jak těm, kteří ji provozují, tak jejich zákazníkům, tak státu. Myslím, že konopí by se mělo prodávat spíš v kamenných prodejnách, nejsme pro legalizaci dealování. Rozhodně je lepší snažit se respektovat realitu při vytváření zákonů než předstírat, že je jiná.