Renáta Bohuslavová, Novinky

Hlavním tématem summitu i jednotlivých schůzek bude podle Babiš migrace. „Je to samozřejmě hlavní problém Evropy i těchto států, které mají na svém území tisíce ilegálních migrantů. Je dobře, že jsme u toho a můžeme také říct svůj názor,“ řekl před nedělním odletem Babiš.

„Je to hlavně o tom, aby si společný postup dohodla EU, protože v zahraniční politice úplně nefunguje. Většinou jsou to různé aktivity jednotlivých členských států a občas nevystupujeme jednotně, a to je ten problém,“ dodal premiér.

Evropa podle něj situaci v Sýrii nezvládla a je dobře, že se nyní všichni zástupci společně sejdou za jedním stolem. „Defacto jako Evropa jsme v Sýrii opustili pozice. Z hlediska zahraniční politiky jsme nezvládli v Sýrii náš vliv. Problémů je strašně moc a je to první summit Evropy a LAS a určitě je dobře, že budeme sedět za jedním stolem,“ dodal Babiš.

Během dvoudenní návštěvy Egypta se premiér zastaví i u mezinárodní vojenské jednotky, která na Sinaji dohlíží na plnění dohod mezi Egyptem a Izraelem.