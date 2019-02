Renáta Bohuslavová, Novinky

„Současný stav je obhajován s nadějí, že kompetence profesorů je srovnatelná napříč celým systémem, ale jak se i na nejctihodnější české univerzitě ukazuje, systém je zranitelný a jsou v něm možné podvody,“ řekl Novinkám rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek.

Připomněl, že debata o tom, aby se opustily tituly a přešlo se na počet časově omezených profesorských míst na jednotlivých oborech, už se vedla před osmi lety, v době vlády Petra Nečase, kdy došlo k novelizaci zákona o vysokých školách.

„Vždy to narazilo na velmi silný odpor akademické veřejnosti, především té části obce, která ty tituly má. Je nás menšina, kteří si myslíme, že ten současný systém nemá žádné přednosti,“ doplnil Bek.

Sám ale připouští, že dnes není takto velký zásah do vysokoškolského zákona, který se naposledy novelizoval loni, možný. „Odhadoval bych, že to otevře tak příští vláda. Je to změna, kterou by muselo připravovat ministerstvo a musela by to být součást zásadní změny pojetí personalistiky na vysokých školách,“ doplnil dále rektor Masarykovy univerzity.

Bývalý prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář (na archivním snímku z roku 2014).

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Případ odhalení plagiátorství profesora Kováře, který minulý týden potvrdila etická komise FF UK, podle něj otevírá navíc otázku vědeckých standardů samotného oboru.

„Nejpodivnější mi připadá, že etická komise FF UK řekla, že profesor Kovář je zloděj a zároveň někteří významní profesoři toho oboru považují tyto přečiny za bagatelní. Musíme se ptát, jestli tam nevznikl tým lidí, kteří se navzájem přesvědčovali v tom, že je toto správně. Je potřeba prozkoumat, jestli jde o jednotlivý případ, nebo jestli tam byly tak nízké vědecké standardy a zda vůbec obor Historie/Obecné dějiny má mít tento typ akreditací,“ uvedl dále Bek.

Odkazoval tak na posudky profesorů Roberta Kvačka a Jaroslava Pánka, které oslovil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Oba ještě před zjištěním etické komise UK konstatovali, že se o plagiát nejedná. [celá zpráva]

Na možné plagiátorství koncem loňského roku upozornili doktorandi filozofické fakulty Ondřej Crhák, Tomáš Konečný a Marek Jandák. Kovář podle nich ve dvou svých publikacích opisoval od britského historika Barryho Cowarda, aniž ho uvedl jako zdroj. [celá zpráva]