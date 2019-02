Petříček bude v USA lobbovat za přijetí Zemana a Babiše

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) bude tento týden na své cestě do USA lobbovat za to, aby byli do Ameriky pozváni premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Miloš Zeman. Ten již loni uvedl, že ho americký prezident Donald Trump do Bílého domu pozval, následně měl ale schůzku odložit a Zeman nakonec minulý týden přiznal, že schůzka je nepravděpodobná.