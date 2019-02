Eurovolby by vyhrálo ANO, uspěli by i komunisté a SPD

V letošních volbách do Evropského parlamentu (EP) by v ČR nejvíce zástupců získalo hnutí ANO, které by mělo osm křesel. Čtyři zástupce by měla ODS, tři Piráti a ČSSD. Ve Štrasburku by zasedali i dva komunisté a jeden zástupce SPD. Vyplývá to z aktuální projekce možných výsledků, kterou v pondělí zveřejnil EP.