Novinky

Telička prohlásil, že od české politické reprezentace naopak očekává jasné vymezení priorit, na které by se Česko v rámci Evropské unie mělo zaměřit.

Babiš na nedělním sjezdu hnutí ANO zkritizoval české europoslance včetně Teličky za nedostatečné prosazování českých zájmů. „Bylo by fajn, kdyby čeští europoslanci konečně začali podporovat svoji českou vládu, protože teď máme konečně vládu, která zásadním způsobem hají naše zájmy v Bruselu,“ uvedl Babiš.

Telička se následně v OVM proti Babišovým slovům ohradil a uvedl, že jeho slova jsou absurdní. „Já je považuju za skutečně absurdní. Já už nevím, co je PR, co je marketing a co je flagrantní neznalost,“ uvedl.

„Nemůžete chtít od premiéra, nebo jakéhokoliv politika i na střední a nižší úrovni, říct něco absurdnějšího, než že očekává, že poslanci za jiné politické strany, které se programově musí lišit a narozdíl od něj problematiku znají, že ho budou podporovat,“ dodal. Podle něj by se česká politická reprezentace měla zaměřit na vymezení klíčových priorit v rámci EU, které by chtěla v budoucnu prosazovat.

Telička před pěti lety vedl kandidátku ANO do Evropského parlamentu, později působil i jako expert ANO pro zahraniční politiku, přestože nebyl členem hnutí. S ANO se rozešel kvůli odlišným názorům s předsedou hnutí Andrejem Babišem na evropskou i českou politiku. Začátkem února založil společně s europoslancem Petrem Ježek, který se také rozešel s hnutím ANO, vlastní politické hnutí Hlas, se kterým plánuje kandidovat v květnových volbách do Evropského parlamentu.

S Babišem souhlasí jen 38 procent lidí

Podle průzkumu, který si Česká televize nechala udělat u společnosti Kantar a kterého se účastnilo 600 respondentů, si více než polovina Čechů myslí, že europoslanci zastupují zájmy ČR. Určitě či spíše ano uvedlo 54 procent z nich. Naopak 38 procent Čechů s tím nesouhlasí.

Jen necelých třicet procent z nich však bylo schopno jmenovat alespoň jednoho českého europoslance.

V otázce nadcházejících evropských voleb ve stejném průzkumu 36 procent Čechů uvedlo, že se voleb určitě budou účastnit. Jednalo by se tak o dvojnásobnou účast oproti minulým volbám. Potíž ovšem je, že většina lidí v průzkumu nedokázala správně odpovědět na otázku, kdy se vlastně volby do europarlamentu konají, tedy 24. a 25. května letošního roku.

EU nemůže Irsko hodit přes palubu



Telička také s dalším europoslancem Luďkem Niedermayerem řešil i blížící se odchod Spojeného království z EU. „V tuto chvíli vidím jako možné prakticky cokoliv. Pro nás je to signál, že se musíme připravovat i na tvrdý brexit. V těchto dnech přijímáme narychlo některé legislativní normy, především v oblastech, jako je doprava, aby dopady byly co nejnižší,” uvedl Telička.

S tím souhlasí i Niedermayer. Podle něj nemůže Unie ustoupit Londýnu v otázce takzvané irské pojistky, která by výměnou za otevřené hranice s Irskem udržela Británii v celní unii i po roce 2020. „Kompromis by mohl znamenat to, že evropská sedmadvacítka jednoho svého člena, a to Irsko, hodí přes palubu, ve jménu dohody s Londýnem,“ uvedl.

Podle něj se nemůže EU kvůli brexitu podrobněji zaměřovat na otázky bezpečnosti, světového obchodu či ochrany spotřebitelů.

Telička naopak vidí problém na úrovni Evropské rady, ve které zasedají hlavy jednotlivých zemí EU, a v jejich neschopnosti jednat. „Myslím si, že na úrovni evropského parlamentu jsme schopni u celé řady otázek nabízet řešení,“ uvedl s tím, že nesouhlasí s názorem premiéra Andreje Babiše, že posílením Evropské rady posílí vliv Česka v EU. „Opak je pravdou,“ dodal.