Naďa Adamičková Marie Königová, Právo

Důvod je ve všech případech stejný: únorová hádka při jednání Sněmovny o návrhu cizineckého zákona, při níž nechybělo mnoho, aby se účastníci poprali.

Hádku tehdy vyprovokoval Volný, který obvinil některé poslance, včetně ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), z „vítačství“ a podporování nelegální migrace.

„Vy jste bezpečnostním rizikem,“ adresoval Volný poslancům, což zase rozčílilo Birkeho, který z lavice na poslance vykřikl: „Nehulákejte tady, nepokřikujte.“

Následovala výzva: „Jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven a vyřešíme to.“

Později se Birke za své chování omluvil. Chování označili členové klubů TOP 09, STAN a lidovců za nepřijatelné a podali výboru podnět.

Lubomír Volný (SPD) na jednání Poslanecké sněmovny.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Omluva, nebo i pokuta

„Jedna věc je ta, že vyjadřujeme různé názory, to je v pořádku, že to probíhá někdy razantně, to je také v pořádku. Ale co je naprosto nepřijatelné, je, aby jeden poslanec vyhrožoval druhému,“ uvedla Helena Langšádlová.

„Nejde ani tak o potrestání, ale o to, aby se chováním poslance SPD výbor zabýval, a to proto, aby se to již nikdy ve Sněmovně neopakovalo,“ prohlásila.

Podněty k zahájení řízení proti Birkemu a Ferjenčíkovi naopak podali okamurovci, kteří se tím rozhodli přejít do protiútoku.

Poslanec ČSSD Jan Birke

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Přijde mi to absurdní, omluvil jsem se, ale dobrá, počkám si na jednání,“ řekl Právu Birke. V nadsázce pak dodal: „Jediné, co jsem ochoten přijmout za své jednání, je trest smrti.“

Připustil, že někteří členové klubu SPD se mu pak potají za chování svého stranického kolegy omlouvali.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti)

FOTO: Novinky

Za nesmysl považuje návrh okamurovců na zahájení disciplinárního řízení také Ferjenčík. Není si vědom ničeho, co by takový návrh podporovalo. Hádky se nijak slovně neúčastnil.

Podle zákona o jednacím řádu Sněmovny může mandátový a imunitní výbor v disciplinárním řízení uložit buď povinnost omluvy, anebo může uložit pokutu do výše jednoho poslaneckého platu, který činí 82 400 korun hrubého. V případě odvolání „postiženého“ o trestu rozhoduje celá Sněmovna.