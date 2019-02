Renáta Bohuslavová, Novinky

Zatímco radní pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě) si vzal na starost Holešovickou tržnici, kde by do března mělo proběhnout vyklizení venkovních, převážně vietnamských stánků, tak radní pro majetek Jan Chabr chce připravit rekonstrukci Staroměstské tržnice, která se nachází v bloku domů mezi ulicemi 28. října a Rytířská.

„Asi by to mohlo vypadat trošku jako londýnské Covent Garden nebo Chelsea Market v New Yorku,“ popsal svou představu Chabr z TOP 09. Prostor by podle něj měl být kombinací kulturního vyžití, prodejců i tržnice a Praha by částečně měla využít také již hotový projekt předchozího vedení.

„Současný stav i výnos ve Staroměstské tržnici považujeme za neutěšený. Letos budou započaté stavební práce a hlavní část se bude dokončovat příští rok. Předpokládaný odhad je celkově 250 až 300 milionů,“ řekl Novinkám Chabr.

Současný stav Staroměstské tržnice.

FOTO: Novinky

Praha do léta plánuje vysoutěžit provozovatele i toho, kdo rekonstrukci provede. Podle vedení města je důležité, aby finální podoba byla připravena už v kombinaci s vybraným provozovatelem.

„Pro mě je preferovaná varianta koncesní řízení. Dát někomu koncesi, ať to celé provozuje a dále to pronajímá již sám za předpokladu, že splní hlavní kritéria a bude nám za všechny platit nájem,“ doplnil Chabr s tím, že kolaudaci i otevření očekává během roku 2021.

Druhou variantou je, že si vše bude obstarávat město samo prostřednictvím městské firmy Trade Centrum Praha. Současným nájemcům by do konce roku měly podle Chabra buď skončit nájemní smlouvy, nebo dostanou od města výpověď.

Vizualizace Staroměstské tržnice v Praze.

FOTO: Regionální portál hl. m. Prahy

Rekonstrukci prostoru už plánovalo minulé vedení. Bývalý radní Karel Procházka loni Novinkám řekl, že prostor je velmi cenný a přestavba by měla proběhnout v duchu evropských metropolí, aby se měla Praha čím pochlubit. Vedení mělo zpracovaný i projekt, na který chce současná rada navázat, ale detaily by chtěla právě ladit s vysoutěženým provozovatelem.

Trhy i tančírna tanga?

O prostor se dlouhodobě zajímá i kavárník a autor několika veřejných projektů Ondřej Kobza, který společně s Gáborem Bindicsem spolupracoval na rekonstrukci Bratislavské tržnice. A rádi by se zapojili i do projektu v Praze.

„Nabízím Praze zkušenosti s podobným projektem v Bratislavě. Prostor by se neměl zabydlet nastálo. Mohlo by to být tak, že se bude pravidelně proměňovat. Jeden den tam budou trhy, druhý den tančírna tanga, další třeba výstava pro děti. Je potřeba si říct, jakým způsobem se bude tržnice provozovat,“ řekl Novinkám Kobza a dodal, že je připraven se do výběrového řízení na provozovatele objektu také přihlásit.