Novinky, ČTK

V Královéhradeckém kraji zůstává na vedlejších silnicích v Krkonoších a v Orlických horách ujetá vrstva sněhu, která může být i zledovatělá. V úterý ráno kraj zasáhly sněhové přeháňky. Silný vítr by přes den místy mohl na silnicích vytvářet sněhové jazyky. Teploty se ráno v kraji pohybovaly do minus tří do plus jednoho stupně Celsia, na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus osmi stupňů.





V Libereckém kraji se objevují sněhové přeháňky. Navíc fouká silný nárazový vítr, který snižuje viditelnost a na silnicích může vytvářet sněhové jazyky. I na hlavních tazích leží zbytky sněhu. Všechny silnice jsou sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost.

Opatrní by měli být i řidiči na dálnici 35 na Prahu, kde leží sníh a vozovka může namrzat. Problémy mohou mít hlavně řidiči kamionů ve stoupání na silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska a také na silnici 9 od Svoru směrem na Rumburk a do Německa.

Se zvýšenou opatrností by měli jezdit také motoristé v horských oblastech, kde je na silnicích nižších tříd zledovatělá vrstva sněhu. Vozovky tam navíc lemují i dvoumetrové mantinely zmrzlého sněhu, které vozovky zužují a navíc zhoršují výhled.

Silný vítr na Olomoucku



Silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje po nočních sněhových přeháňkách místy pokrývá slabá vrstva rozbředlého sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Kvůli srážkám je na silnicích snížená viditelnost. Řidiči si musí dát pozor i na silný vítr.

Sněhové či smíšené přeháňky v noci zasáhly především Jesenicko, Šumpersko a severní část Olomoucka. Hlavní silniční tahy v nižších polohách jsou po chemickém posypu zpravidla holé a mokré, od vyšších poloh ale řidiči musí počítat s rozbředlým sněhem. Méně důležité cesty pokrývá vrstva ujetého sněhu s posypem.

Opatrnost je kvůli rozbředlému sněhu ráno namístě při jízdě po frekventované silnici přes Červenohorské sedlo, která spojuje Jesenicko a Šumpersko.

Silnice nižších tříd na Vsetínsku pokryla ráno nová vrstva sněhu. Ve vyšších polohách na nich leží uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti a deseti centimetry. Místy se na nich vyskytují vyjeté ledové koleje, případně se vrstva mění na sněhovou kaši. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé a mokré, případně vlhké. V některých úsecích mohou namrzat.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Osobní vozidla po ní projedou pouze s řetězy.

Silnice na Vysočině jsou po nočních sněhových přeháňkách sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Solí ošetřené hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou mokré, na vedlejších silnicích leží nový sníh a místy zledovatělá vrstva starého sněhu. Fouká nárazový vítr a teploty jsou od minus tří stupňů Celsia do nuly.

"Vzhledem k teplotám to někde může být zledovatělé, v celém kraji v noci jezdilo 50 sypačů," řekl dispečer krajských silničářů Roman Hubený.

Sněžení a přeháňky mohou dnes místy komplikovat sjízdnost v Moravskoslezském kraji. Řidiči by měli být opatrní zvláště na Bruntálsku a Opavsku či v horských oblastech.

Na Bruntálsku může ještě ležet vrstva nového sněhu. Na inertně udržovaných úsecích na Opavsku pak vrstva zajetého sněhu do dvou centimetrů, který může být v některých místech zledovatělý. Místy může být slabý poprašek nového sněhu. Podobné je to i v horských oblastech Beskyd. Silnice prvních tříd jsou ale většinou holé a sjízdné bez většího omezení.

Meteorologové na většině území očekávají sněhové nebo smíšené přeháňky, večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty stoupnou na čtyři stupně Celsia, na horách by mohlo být až minus šest.

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje je na silnicích nižších tříd sníh. Místy se vlivem větru tvoří sněhové jazyky. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné. Motoristé by měli zpomalit hlavně v okolí Lanškrouna nebo v Železných horách, kde na vozovkách lokálně zůstává zledovatělá vrstva. Před sněhovými jazyky silničáři varují na Hlinecku či Orlickoústecku.

Většina silnic v jižních Čechách je sjízdná se zvýšenou opatrností. Okolo Kunžaku na Jindřichohradecku se tvoří sněhové jazyky. Silničáři zasahovali celou noc a jsou stále v terénu. V kraji sněží. Silničáři nyní odklízejí sníh na většině míst kraje, v noci byly hůř sjízdné také silnice na Jindřichohradecku, třeba úsek mezi Lásenicí a Třeboní.