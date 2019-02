Renáta Bohuslavová, Novinky

Město navíc v neutěšené situaci pro tržnici schválilo v rozpočtu 100 milionů na investice. Tyto peníze by podle Vyhnánka ale neměly být použity na výdaje spojené s vyklízením, ale na revitalizaci některých hal.

„100 milionů plánujeme použít na vícero projektových dokumentací. Ta projekční činnost je nejdále v případě haly č. 4, kde by se při troše štěstí mohla letos vyhlásit zakázka na zhotovitele,” uvedl náměstek Vyhnánek.

Nechceme nevěstinec a rozpadlé stánky



O snaze zlikvidovat venkovní stánky trhovců informovaly Novinky v lednu. Vedení Prahy trhovcům v souvislosti s odstraněním stánků poslalo v prosinci dopis. [celá zpráva]

„Chceme pražskou tržnici zkultivovat a otevřít a chceme zamezit tomu, aby byla tržnice symbolem zmaru pražského majetku, kdy si každý jako první vybaví polorozpadlé stánky a nevěstinec,” řekl Novinkám Vyhnánek.

Vyhnánek již dříve Novinkám řekl, že Praha chce z Holešovické tržnice venkovní stánky odstranit do konce jara a přesunout je do haly. To se zřejmě nepodaří.

Trhovci se brání



Řada trhovců se totiž brání, že nemá s Prahou nájemní smlouvy, a tak není možné, aby město jejich stánek odstraňovalo. Vyhnánek zároveň ale trhovce uklidňuje, že nejde o to, aby z prostoru zmizeli, ale přesunuli se právě do volných hal, konkrétně haly 13.

Současný správce tržnice, kterým je od roku 2013 firma Solid, zajišťuje vztahy jen s některými trhovci. Tato firma má s městem uzavřenou tzv. mandátní smlouvu, je správcem objektu a řeší výběr nájemného od těch stánkařů, kteří mají s městem nájemní smlouvu. Těch by mělo být podle ředitele Odboru správy majetku Jana Raka 29.

Zhruba 20 stánkařů má ale uzavřenou nájemní smlouvu s firmou Delta Center, a právě ti se brání, že Praha nemůže jejich stánky odstranit. Firma před sedmi lety dostala od magistrátu výpověď, ale od té doby se s městem soudí. Smlouva jí umožňovala hospodařit v tržnici až do roku 2045.

Vyhnánek: Smlouvy jsou neplatné



Zástupci města jsou nicméně přesvědčeni, že i u těchto případů mohou postupovat podle svého plánu. „Město tu smlouvu nevnímá za platnou a máme takové právní stanovisko, které nám nebrání v postupu, jaký jsme zvolili, a ke všem budeme přistupovat stejně,” uvedl již dříve Vyhnánek.

Náměstek upozornil kromě toho ještě na třetí formu, jakou stánkaři v Holešovické tržnici využívají. Mají s městem uzavřenou tzv. dohodu o faktickém užívání a nájemní smlouvu nemají žádnou.