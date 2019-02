Matěj Říha, Právo

„Jako ten, kdo přednesl nějaká fakta, očekávám, že někde budu podávat nějaké vysvětlení, ale to je věc policie,“ řekl Baxa.

Baxa je přesvědčen, že soudci veřejnosti předložili závažná fakta. Zároveň nemá obavu, že by v kauze nátlaku na justici šlo o „tvrzení proti tvrzení“. Takové případy podle něj soudy řeší běžně.

„Veřejnost by asi nebyla spokojená, kdyby soudy řekly – to je tvrzení proti tvrzení, nikdo tam nebyl, tak vydáme zprošťující rozsudek. To bychom asi byli předmětem oprávněné kritiky,“ uvedl Baxa.

Odmítl kritiku, že s odhalením přišel až s časovou prodlevou a neoznámil to ihned. Prý chtěl ochránit soudce, kteří měli v kauzách teprve rozhodnout a nechtěl je ovlivnit informací, že se o případy zajímá okolí prezidenta. Proto jim tuto skutečnost oznámil až po několika měsících.

„Já jsem udělal to, co mi velelo svědomí, a to co jsme vnímali jako soudcovskou povinnost,“ řekl Baxa v Otázkách Václava Moravce.

Na nátlak si stěžoval i ústavní soudce Šimíček



Baxa nedávno popsal loňskou květnovou schůzku na Pražském hradě, při které se Zemanem hovořil o možných kandidátech na funkce předsedy a místopředsedy NSS. Prezident mu přitom vyčítal některá rozhodnutí jím vedeného soudu, na což soudce reagoval tím, že soudci jsou nezávislí.

Podle Baxových slov mu také prezident řekl, že si jej dokáže představit jako předsedu Ústavního soudu (ÚS), zároveň ale naznačoval, jak by NSS měl rozhodnout v případě Zemanova sporu o jmenování profesorů vysokých škol, který měl v té době soud na stole.

Kromě Baxy nedávno na možný nepřiměřený nátlak od lidí z okolí prezidenta Miloše Zemana upozornil i ústavní soudce Vojtěch Šimíček, s nímž prezidentův kancléř Vratislav Mynář řešil služební zákon.