S Huawei končí první ministerstva

Státní úřady začínají zavírat dveře před Huawei a ZTE. Zákaz používání technologií od těchto čínských firem podle zjištění Práva vydalo ministerstvo zdravotnictví. Do této instituce se tak zařízení společností, před kterými varuje kybernetický úřad, zřejmě nedostanou. A nejde o jediný případ. Problém by měly mít tyto firmy i v případě, že se budou chtít dostat do systémů ministerstva spravedlnosti.