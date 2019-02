Jan Martinek, Právo

Každé balení by mělo od 9. února obsahovat ochranný prvek ve formě přelepky, aby s lékem nemohlo být manipulováno, a 2D kód, který se načte kamerovou čtečkou. Data o léku by měla být nahrána v centrálním úložišti.

A tady je podle zástupců lékárníků kámen úrazu: kódy údajně často nefungují, navíc výrobci zapomínají nahrát data o lécích do úložiště. To všechno může výdej zdržet, ale podle České lékárnické komory by to nemělo znamenat, že by lék nebyl pacientovi vydán.

„Každý lékárník by měl upřednostnit zájem pacienta získat svůj lék před tím, aby přesně dodržel evropskou směrnici, protože ji nebude možné dodržet,“ řekl v úterý prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. Striktní dodržování legislativy by podle něj mohlo zcela ochromit výdej léků a znamenalo by přímé ohrožení zdraví pacientů.

Zkolabuje systém?

Lékárník z brněnské nemocnice u svaté Anny Martin Šimíček novinářům řekl, že minulý týden zkoušeli náhodně 42 balení léků na předpis, přičemž

35 procent bylo chybových. Pokud by měl lékárník postupovat striktně podle směrnice, znamenalo by to, že by lék nesměl vydat a musel by problém ohlásit výrobci. „To by znamenalo, že celý systém zkolabuje hned po 9. únoru,“ varoval Chudoba.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v pondělí řekl, že lékárníci takhle postupovat nemusí, pokud mají jistotu, že léky pochází od ověřeného distributora. Navíc v lékárnách budou stále léky vyrobené před 9. únorem, tedy bez ochranných prvků, dokud jim nevyprší pětiletá záruční lhůta.

Ověřování léků zabere podle Šimíčka pětkrát až desetkrát více času. „Musíme skenovat každou krabičku, každé balení je třeba bezchybně ověřit,“ řekl Šimíček. Lékárníci nicméně upozornili na to, že pokud systém v lékárně nahlásí chybu, neznamená to, že se jedná o padělaný lék. Ty se podle Chudoby v Česku nikdy nevyskytly.

„Pacienti se nemusí bát, že by se jejich lék stal padělkem přes noc z osmého na devátého února jen proto, že výrobce nezvládl administrativní činnost,“ uvedl Chudoba, podle kterého by se státní kontroly měly spíš zaměřit na internet a na tržnice, kde se podle něj falšovaná léčiva mohou vyskytnout.

Státní ústav pro kontrolu léčiv nedávno varoval, že v Evropské unii počet podnětů na možné padělané léky stoupá a že kontroly v prosinci v Německu odhalily falšovaný lék, který byl údajně určen pro český trh.

Lékárny bude protipadělková směrnice stát první rok zhruba 640 milionů korun a zhruba polovinu nákladů ponesou nemocniční lékárny. „Budeme trvat na tom, aby byly náklady lékárnám hrazeny,“ řekl Chudoba. Na některé léky, například na homeopatika či infuzní roztoky, které by se padělaly velmi těžko, se protipadělková vyhláška vztahovat nebude, neměla by postihnout ani léky ve volném prodeji.