Podobný test provedl časopis dTest před více než rokem s balzámy na rty pro dospělé. Většina z nich v testech propadla kvůli potenciálně rizikovým složkám minerálních olejů. Proto došlo i na testování dětských balzámů na rty. Jak se ukázalo, ani ty nevyšly z testů moc dobře.

Cílem testu bylo odhalit možnou přítomnost nežádoucích minerálních olejů v balzámech pro děti.

„Do laboratoře jsme odeslali 23 balzámů, mezi nimiž bylo i sedm vzorků pomád, které nejsou výrobci výslovně určené dětem. Rozhodli jsme se je ale zařadit, protože mohou spotřebitele mást – ať už kvůli pohádkovým postavám na obalu, barvám, matoucím názvům, lákavým vůním nebo příchutím,“ popisuje výběr výrobků Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Chemický rozbor prokázal, že 11 testovaných balzámů na rty je pro děti nevhodných, a tři z nich dokonce potenciálně rizikové. Problematický byl hlavně výskyt nebezpečných minerálních olejů. Konkrétně aromatických uhlovodíků (MOAH) a nasycených uhlovodíků (MOSH). Látky MOSH jsou problematické hlavně kvůli riziku hromadění ve vnitřních orgánech, nejčastěji v játrech, slezině nebo lymfatických uzlinách. Látky MOAH jsou potenciální karcinogeny. Minerální oleje se užívají hlavně kvůli zvlhčení rtů a lesklému efektu.

„Kvůli chemickému složení řadíme mezi potenciálně rizikové tyto tři výrobky: H&M Frozen Disney Vanilla Watermelon Strawberry, Jelení lůj Princezna Bubble Gum a Tonymoly Panda´s Dream Pocket Lip Balm. Dále za nevhodné pro děti považujeme balzámy Astrid Kids Pusinkuje moje rty Šťavnatá jahoda, Lip Smacker Fanta Orange, Maybelline New York Baby Lips Cherry Me, Kiehl´s Baby Lip Balm, Maybeline New York Baby Lips Peach Kiss, Minions Lip Balm Cola Stuart, Disney Minie Lippen-balsam Kirsche, Disney Frozen Apple Lip Balm, H&M Bella Strawberry Lip Balm, H&M Bubble Lip Balm, H&M MLP Hasbro Lip Balm Set Watermelon Vanilla Strawberry,“ vyjmenovala Hana Hoffmannová.

Rizikové jsou nebezpečné minerální prvky v balzámech hlavně kvůli tomu, že rty mají jednu z nejtenčích vrstev kůže. Do těla se tak skrz ně vstřebá více látek než třeba při mazání rukou. Vedle toho také část balzámů člověk slízne. U dětí je toto riziko ještě větší, protože mnoho těchto jeleních lojů má příjemné vůně a příchutě, a je tak přímo lákavé ho trochu ochutnat. Podle informací Evropské komise průměrný dospělý člověk, který pravidelně užívá balzám na rty, zkonzumuje nechtěně až 20 gramů jeleního loje ročně, což odpovídá zhruba čtyřem průměrně velkým tyčinkám (cca 5 g).

Podle doporučení dTestu je vhodné pečlivě číst složení na obalu výrobků a nebezpečným látkám se vyhnout. Zvýšená opatrnost je důležitá hlavně u výrobků pro děti. Všechny kosmetické přípravky musejí své složení uvádět v rámci takzvaného INCI listu (Mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad), který je uveden na zadní straně obalu.

Pod jakými názvy se na obalech ukrývají minerální oleje?

• petrolatum (vazelína)

• hydrogenated microcrystalline wax (hydrogenovaný mikrokrystalický vosk)

• paraffinum liquidum (tekutý parafin)

• synthetic wax (syntetický vosk)

• paraffin

• ozokerite (uhlovodíkový vosk)

• cera microcristallina

• ceresin

Pod jakými názvy se na obalech ukrývají nasycené a aromatické uhlovodíky?

• polyisobutene

• polybutene

• hydrogenated polyisobutene

• polyethylene

Přehled testovaných dětských balzámů najdete na webu http://www.dtest.cz/detske-balzamy-na-rty.