Radek Plavecký, Právo

„Kapacita železničních tratí směřujících do Prahy je především ve špičkách na hlavních koridorových tratích v současnosti na hraně svých možností,“ potvrdil vedoucí oddělení marketingu Integrované dopravy Středočeského kraje Oldřich Buchetka.

Delší vlaky nejsou řešení

Města výrazně investují do infrastruktury. V Berouně motivují lidi k jízdě vlakem tak, že u nádraží zvětšili parkoviště, v Poděbradech nebo v Lysé nad Labem mají cyklověže na uschování kol, další se chystá třeba v Kolíně. V Mělníku se bude na jaře stavět nová zastávka MHD přímo u vlakového nádraží.

„Slibujeme si od toho, že se navýší počet lidí využívajících vlaky do Prahy,“ uvedl místostarosta Mělníka Milan Schweigstill (bezp.) Vedení města ví, že do Prahy jezdí vlaky už teď plně vytížené.

„Není už prý možné přidávat vlakové spoje, už se nevejdou na trať, ale lze přidat vagony,“ předpokládal místostarosta.

Jenomže ani s vagony to nebude tak jednoduché. „Většinou máme ucelené soupravy,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský, podle něhož jsou soupravy vytížené a řešením by mohl být nákup nových větších souprav. Jenomže to nějakou dobu trvá a stojí to dost peněz.

Podle Šťáhlavského může koupě vlaku trvat až čtyři roky a peníze se nikomu moc dávat nechce, ani dopravcům, ani krajům, které dopravu objednávají a připlácejí na ni stamiliony.

Podle mluvčího drah vlaky v okolí Prahy jezdí ve špičkách v deseti či patnáctiminutových intervalech. Na trať se musí kromě regionálních osobních vlaků vejít i ty dálkové a nákladní.

Kapacity jednotlivým dopravcům přiděluje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). „Dosud nedošlo k situaci, kdy bychom museli odříct žádost o zavedení dalšího spoje z důvodu vyčerpání traťové kapacity. Na druhou stranu, neustálé zvyšování počtu spojů bude mít za následek zvyšování dojezdových časů, což by mohlo železniční dopravu znevýhodnit před dopravou automobilovou či autobusovou,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

„Kapacitě by mohli odlehčit dopravci přidáním počtu železničních vozů,“ přehodil balonek zpět na stranu dopravců Illiaš. Takové řešení je reálné i podle mluvčího pražského organizátora dopravy ROPID Filipa Drápala.

„Špatný stav je na trasách Praha–Beroun, do Lysé, do Kolína, Mělníka, Neratovic nebo Kladna,“ doplnil Drápal. Nákupy delších nebo dvojpodlažních vlaků ale nejsou tím řešením, které vytrhne všem trn z paty.

„Jedinou možností, která by situaci výrazně zlepšila, by byla výstavba nových tratí. Dálková doprava by pak byla odvedena na tyto tratě, kde by s regionálními vlaky nekolidovala,“ uvedl Buchetka. Míč je tedy na straně státu, aby dal výrazně víc peněz na tyto stavby, pokud chce udržet lidi ve vlacích.