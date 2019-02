Novinky

Obecní zastupitelstva se těší důvěře dvou třetin lidí. Starostům důvěřuje 65 procent dotázaných.

Prezident si i přes mírný pokles důvěry udržuje stabilní třetí příčku, za ním s odstupem následují krajská zastupitelstva (48 procent), hejtmani (46 procent) a vláda (44 procent). Senátu důvěřuje 38 a Sněmovně 34 procent lidí.

Pro vládu, Senát, Sněmovnu i krajská zastupitelstva jde o nejlepší hodnocení od prosince 2017.

Celkově je s politickou situací spokojeno 24 procent lidí. „Aktuální výsledek je prakticky nejlepší, jaký se podařilo zaznamenat v celém tomto desetiletí,” připomnělo CVVM.

Rozhoduje věk a vzdělání



Při podrobnějším zkoumání z průzkumu plyne, že „častěji prezidentovi důvěřují či méně nedůvěřují lidé ve věku od 60 let výše, důchodci, obyvatelé měst s populací od 15 do 30 tisíc, obyvatelé Moravy a zejména Moravskoslezského kraje, ti, kdo se politicky řadí jednoznačně na levici nebo do levého středu, voliči ANO, ČSSD či KSČM, a ti, kdo důvěřují ostatním ústavním institucím”.

Nedůvěru deklarují zejména lidé s vysokoškolským vzděláním, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci, OSVČ, lidé do 30 let, Pražané či voliči Pirátů a ODS.

Průzkum proběhl od 5. do 17. ledna a zapojilo se do něj 1087 respondentů.