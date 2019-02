Novinky

Období od 4. února do 3. března bude teplotně průměrné jako celek a výraznější rozdíly nebudou ani v dílčích etapách.

„Mezi jednotlivými týdny předpovědního období nepředpokládáme větší odchylky v průměrných teplotách, přesto lze očekávat krátkodobé výraznější výkyvy do záporných i kladných teplot,” uvádí výhled.

ČTĚTE TAKÉ

V noci začne sněžit, napadnout má až 20 centimetrů



Srážek by mělo být nejméně v týdnu od 4. do 10. února a rovněž v týdnu od 18. do 24. února. Zbývající dva týdny by měly množstvím srážek odpovídat dlouhodobým průměrům.

„Převažovat budou srážky sněhové, ale v nižších a středních polohách budou přechodně i smíšené nebo dešťové,” uvádí výhled.

Průměrná teplota v tomto období je -0,1 stupně Celsia, průměrný úhrn srážek 37 milimetrů.