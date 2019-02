Matěj Říha, Právo

Na prodej majetku přitom budou mít pouze rok. A pokud by to v dané lhůtě nestihly, tak je klidně možné, že by se ke klientům zkrachovalé společnosti nedostala ani koruna.

Není možné, aby majetek zajištěný v trestním řízení zmizel a oběti nedostaly nic Hana Marvanová, advokátka

Rekreační pozemky jsou jednou z posledních šancí, jak mohou poškození lidé z H-Systemu dostat zpět alespoň část svých peněz.

Úřady zatím vyčkávají

O areál na začátku letošního roku definitivně přišel podnikatel Luděk Fabinger, protože pražský městský soud zamítl jeho stížnost proti rozhodnutí o zabrání majetku.

Potvrdil tak rozhodnutí podřízeného soudu z loňského října, podle kterého byl areál získán na základě nezákonného jednání, a jde tak o výnos z trestné činnosti. Úřady ale zatím vyčkávají, jak budou nastalou situaci řešit.

Mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radek Ležatka minulý týden Právu řekl, zatím instituce neobdržela rozsudek a nemá k případu informace. Pokud se však na případ bude vztahovat zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, budou nemovitosti prodány.

„V tomto případě by pak výtěžek z prodeje po odpočtu vynaložených nákladů byl příjmem zvláštního účtu ministerstva spravedlnosti, z něhož se následně uspokojují případné nároky oprávněných osob. Předpokladem je, že prodej proběhne do jednoho roku, kdy se ÚZSVM ujme příslušnosti hospodařit,“ sdělil Ležatka.

Pro klienty H-Systemu, kteří si na odškodnění dělají nárok, by ale mohl vzniknout problém, pokud by se na areál v Rabyni tento zákon nevztahoval.

Stát by totiž musel prověřit, zda nově nabytý majetek potřebuje anebo nikoliv, a pak by ho případně prodal. Hlavní rozdíl je v tom, že by v tomto případě výtěžek z prodeje nešel k poškozeným, ale do státního rozpočtu.

Poškození chtějí jednat s ministrem

Kauzou se už třináct let zabývá advokátka a nynější pražská radní Hana Marvanová, která zastupuje část poškozených klientů. Na počátku případu totiž stálo trestní oznámení, které sama podala.

Rozhodnutí justice považuje za přelomové a v nejbližší době se chce obrátit na ministerstvo spravedlnosti, kde by chtěla jednat o dalším postupu. Je přesvědčena o tom, že by čerstvě zabraný majetek měl sloužit k odškodnění obětí podvodu v H-Systemu.

„Takto se postupuje běžně ve světě a jiný postup by mi připadal nespravedlivý a v rozporu s dobrými mravy. Ten majetek měl sloužit k odškodnění od začátku, a ne teď nově,“ řekla Právu Marvanová.

Zmíněný areál policie zajistila v roce 2000 a měl připadnout poškozeným klientům vytunelované firmy. Exekutor ho přesto prodal. Fabinger majetek o pět let později získal v podezřelé dražbě za 29 miliónů korun.

„Není možné, aby majetek zajištěný v trestním řízení a určený pro náhradu poškozených zmizel a oběti nedostaly nic,“ zdůraznila Marvanová.

Pokud stát nakonec bude areál prodávat, tak je otázkou, za jakou cenu. K pozemkům patří pláže u Slapské přehrady a přilehlý autokemp, který je v létě hojně navštěvovaný. Budovy tam však chátrají, protože do nich Fabinger kvůli letitým soudním sporům neinvestoval. Znalecký posudek v minulosti jejich cenu odhadoval na zhruba 68 milionů korun. Samotný Fabinger je při jedné z výpovědí na policii ocenil na 100 milionů.

Chystá dovolání a žalobu

„Minimální cena se stanoví nejméně ve výši ceny v daném místě a čase obvyklém, která by se zjišťovala znaleckým posudkem,“ upřesnil Ležatka.

Podnikatel Fabinger je přesvědčen, že majetek nabyl legálním způsobem a chystá protiútok. Jeho právníci podle informací Práva připravují dovolání proti rozhodnutí, na základě kterého o majetek přišel.

Zvažuje rovněž žalobu na stát o náhradu škody a zároveň bude chtít vrátit 29 milionů korun, které za pozemky v dražbě zaplatil.

Tyto peníze stále leží na účtu insolvenčního správce Emila Fischera, který má na starosti exekuci na Smetkův majetek.