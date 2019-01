Adéla Jelínková, Právo

Komise doporučuje radě města, jak přistoupit k lidem, kteří městské části dluží, třeba za nájem. Mimo jiné navrhuje, na jak dlouhé období zvolit u konkrétního zadluženého člověka nebo společnosti splátkový kalendář.

Pirátům z Prahy 4, kteří jsou v dané městské části v koalici, angažmá Sýkorové problematické nepřipadá. Podle některých opozičních zastupitelů nebo i úředníků radnice je ale prosazení zadluženého člověka na obdobný post zvláštní.

Kritici argumentují, že Sýkorová údajně nemůže, vzhledem k vlastní situaci, k řešeným případům přistupovat objektivně a že k dlužníkům může mít až přespříliš shovívavý postoj.

Pirátský poslanec Vojtěch Pikal navíc v souvislosti s kauzou zadluženého odstoupivšího pirátského kandidáta v Hranicích Hynka Klimenta v minulosti pro média uvedl, že pro něj kandidát, který je „po uši v dluzích“, představuje zásadní korupční riziko.

Místní stranická buňka o tom ví



Na rozdíl od Klimenta a jeho „utajených exekucí“ vedení Pirátů z Prahy 4 v čele s Tiborem Vansou o insolvenci jejich zastupitelky údajně ví. Redakce se snažila oslovit i Sýkorovou, Vansa ale na ni odmítal předat kontakt s tím, že stanovisko zařídí tiskové oddělení strany.

Na Pikalovo vyjádření o korupčním riziku předseda odvětil, že jej nelze aplikovat celoplošně. „Kompetentnost a důvěryhodnost prokázala svou aktivitou v rámci místního sdružení i soukromou dobrovolnickou činností v sociální oblasti. Piráti Prahy 4 za ní plně stojí,“ řekl Vansa.

Sýkorová je v insolvenci od října 2015, proces je naplánován na pět let, případně do úplného splacení dluhů. Podle posledního dokumentu z konce loňského roku, který lze nalézt v insolvenčním rejstříku, dosud splatila zhruba třicet procent svých pohledávek. Ty dohromady činí něco málo přes milion korun. Závazky řádně plní.

Podle předpokladu insolvenčního správce by měla Sýkorová během pěti let, tedy zhruba do roku 2020, splatit přibližně 50 procent svých dluhů.

V komplikované finanční situaci se podle Vansy ocitla kvůli rozvodu, kdy se stala samoživitelkou dvou dospívajících dcer.

Kromě nejrůznějších bankovních společností se na seznamu věřitelů Sýkorové objevilo také hlavní město Praha. Konkrétně šlo o zhruba čtyřicetitisícový dluh za nájemné.

Zastupitelka na stránkách pirátské strany uvádí, že má nedostudovaný magisterský program na Metropolitní univerzitě Praha, obor právní specializace ve veřejné správě. I daná univerzita se do insolvence přihlásila se zhruba padesátitisícovou pohledávkou.

Podle strany se Sýkorová snažila doplnit si vzdělání, aby mohla jako matka samoživitelka navýšit svůj příjem.

V profilu Sýkorová nadále uvádí, že pracovala v cestovních kancelářích. „Také jsem podnikala, vedla jsem malý obchod, mandlovala jsem a žehlila prádlo, vedla noční klub,“ napsala na web strany.

Doplnila tam, že ve své politické kariéře se „bude snažit bojovat proti vytváření nových dlužníků státní správou“.

Podle koaličního zastupitele Daniela Kunce (zelení), který vedl pohledávkovou komisi před Sýkorovou, má zastupitelka jistě „zvláštní zkušenosti“ se sociální situací jednotlivých dlužníků. „To, že má sama dluhy, neznamená, že bude automaticky zvýhodňovat dlužníky,“ podotkl Kunc.

Podle Vansy v případě Sýkorové ani není možné mluvit o střetu zájmů, jelikož ona ani její rodina nemají vůči Praze 4 žádné dluhy.

„Účelem komise je nejen posuzovat jednotlivé dluhy vůči městské části v celém kontextu, ale i hledat způsoby, jak může městská část pomáhat předcházet jejich vzniku. Domníváme se, že takovýto proaktivní způsob může městské části pomoci zlepšovat sociální situaci obyvatel Prahy 4,“ sdělil Vansa.

Opozice: Je to divné

Jeho názor ale rozporuje bývalý starosta Prahy 4 a člen opoziční ODS Pavel Caldr. Ten v případě pirátské zastupitelky jednoznačně hovoří o riziku zvýhodňování dlužníků.

„Je to divné. Do dluhů se může dostat každý, ale být sám v takových problémech a přitom mít takovou funkci… Může být mnohem shovívavější k dlužníkům, kteří si to ani nezaslouží,“ řekl Caldr s tím, že jako starosta by se zmíněné angažmá Sýkorové snažil zarazit.

Podobně jako Caldr se vyjadřovali i úředníci z odborů, které se zadlužeností obyvatel Prahy 4 zabývají. „Jako člověk, který sám prochází insolvencí a musí se přetahovat s věřiteli, ztrácíte objektivní náhled na ostatní případy. A musím říct, že někdy žasnete, jakými způsoby a proč se lidi do dluhů vlastně dostávají,“ poznamenal zaměstnanec, který si nepřál být jmenován.