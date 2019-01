ren, Novinky

„Schůzka s panem prezidentem je pravidelná, měsíční. Řekneme si, co máme za sebou. Budu ho informovat o našem plánu pro živnostníky, pomalu to konkretizujeme a děláme analýzu na jednotnou částku, kterou by ročně zaplatili,” řekl před jednáním premiér. S prezidentem bude chtít mluvit i o svých zahraničních cestách.

Prezident už dříve uvedl, že s Babišem se bude chtít bavit i o zprávě Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který před Vánoci vydal varování před bezpečnostní hrozbou ze strany čínských společností Huawei a ZTE. [celá zpráva]

Prezident v této souvislosti závěry úřadu zpochybnil a prohlásil, že Čína chystá odvetné kroky. Ani premiér ani ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o konkrétních krocích však informace nemají. [celá zpráva]

Vláda v lednu nařídila státnímu i soukromému sektoru provést analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru. [celá zpráva]