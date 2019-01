Novinky

Bartoš se pustil do Filipa, že komunisté hrají politickou hru a snaží se ukázat voličům, že prosadili zdanění restitucí a až zákon zruší Ústavní soud, budou vše házet na Ústavní soud. Filip odmítl, že by šlo o představení pro voliče, kdy si připíší body: „Neděláme žádnou hru.“ K otázce zdanění restitucí dodal: „Přeje si to 75 procent občanů země.“

Podle Bartoše celá otázka skončí u Ústavního soudu. „Ta věc půjde k Ústavnímu soudu a ten zákon bude shozen jako neústavní,“ řekl předseda Pirátů.

To si Filip nemyslí. Vysvětlil, proč si myslí, že je šance, že Ústavní soud zákon neodmítne. „Bývalý první předseda Ústavního soudu razil stanovisko, že nebude vstupovat do výkonné moci - nebude zasahovat do daňových záležitostí,“ pravil Filip, který zmínil případ změny u stavebního spoření, kde se také změnily dříve stanovené podmínky.

Filip: Restituce jsou dar



Předseda komunistů také uvedl, proč se mají restituce danit: „Naše právní pozice je, že nejde o vyrovnání, ale o dar státu církvím a dar se daní. Navrhujme zdanění normálním tarifem, který je 19 procent.“ Uvedl, že církve nadále dostávají peníze od státu. Souhlasí s návrhem ČSSD dát peníze do na opravu památek. „I teď je v rozpočtu částka na opravu církevních památek,“ dodal Filip.

Filip navíc uváděl, že už při přijímání restitucí chyběla přesná data a částky se střílely od boku. „Nikdy jsme nedostali analýzu, jak jsme dostali cenu za hektar,“ řekl předseda komunistů. Podle něj šanci na prosazení zákona o zdanění církevních restitucí zvyšuje to, že církve nedodržují podmínku a dál se soudí o majetek. „Kdyby církve nežalovaly fyzické a právnické osoby, tak by se ta dohoda napadala hůř,“ dodal Filip.

I Bartoš v tom vidí problém. „Sleduji kauzy, kdy se zástupci církví, zejména řádů, soudí,“ řekl Bartoš. K tématu ještě dodal, že by si přál větší transparentnost: „Chtěl bych vidět, jak se s (vyplacenými) penězi nakládá.“

Stěžoval si, že se komunisté nepřidali k Pirátům, kteří požadovali, aby vláda zveřejnila, jak dospěla k tomu, že církve dostaly více, než měly, když se komunistům nezdají částky.