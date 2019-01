Oldřich Danda, Právo

„K oslovení možných dodavatelů by mělo dojít do konce února,“ řekl Právu mluvčí obrany Jan Pejšek. Zbrojařské koncerny by neměly podle představ ministerstva soutěžit pouze v tom, kdo dodá za nižší cenu lepší technologii, ale také v tom, kolik procent výroby přesunou do českých podniků.

Ve světě je to obvyklá praxe, takže výrobci pásových obrněnců už více než rok jednají s českými subdodavateli. „Jsme připraveni, stejně jako jsme to udělali ve Velké Británii, přesunout do Česka maximum výroby,“ řekl Právu Jens Bauer, ředitel sekce pro průmyslovou spolupráci z evropské části General Dynamics, který chce české armádě nabídnout vozy Ascod.

Tento zbrojařský koncern dodává od roku 2015 britské armádě 589 obrněných vozidel Ascod pod názvem Ajax. Prvních sto vozidel už vyrobil ve své továrně Santa Barbara Sistemas ve španělské Seville. Teď postupně přesouvá výrobu do továrny v jižním Walesu. Podle Bauera už několik let musí jet v továrně na směny, protože zároveň vyrábí obrněnce pod názvem Pizarro pro španělskou armádu.

V Česku už přes rok hledají vhodné dodavatele. Dohodu mají už podepsanou např. s holdingem Czechoslovak Group, firmami Meopta, Letecké přístroje Praha nebo Ray Service. To je firma ze Starého Města u Uherského Hradiště, která se specializuje na moderní technologie. „Od Ray Service odebíráme kabelové svazky i do vozidel pro jiné zákazníky a jsme spokojeni,“ poznamenal manažer Bauer z General Dynamics.

Podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka by mohly na výrobě a servisu nových BVP spolupracovat desítky českých firem, které by mohly získat zakázky za desítky miliard.

„Reálný odhad je, že české firmy dokážou vyrobit okolo padesáti procent všech komponentů nového BVP,“ řekl Právu Hynek. Podle něj je ze strategických důvodů nutné, aby české firmy zajišťovaly většinu servisu a oprav. „To je alfa a omega celého kontraktu, aby se 60 až 70 procent celoživotního servisu dělalo u nás,“ dodal prezident asociace. Ministerstvo počítá s tím, že největší díl dodávek by měl dostat státní podnik VOP CZ z Nového Jičína, který by měl také v budoucnosti obrněnce servisovat.

Kromě General Dynamics ministerstvo hodlá oslovit ještě britský BAE Systems, který nabízí čtvrtou řadu obrněnce CV-90m, a dvě německé společnosti – PSM, která vyrábí pro německou armádu obrněnce Puma, a Rheinmetall Landsysteme, nabízející svou novinku Lynx.

Všechny firmy loví mezi českými společnostmi. Podle Zdeňka Soudného z české pobočky BAE jednali s 60 českými firmami a s řadou už podepsali smlouvy. Patří mezi ně také Meopta nebo Ray Services, která pro BAE dodává již delší dobu. Také BAE má zkušenosti s přenosem části výroby, např. při zakázce pro Norsko nebo Nizozemsko. „Tam jsme měli průmyslovou spolupráci nastavenou systémem, který lze vyčíslit jako jedna ku jedné,“ řekl Právu Soudný.

Také Rheinmetall poukazuje na své zkušenosti. „Chtěli bychom přenést maximum výroby, stejně jako to bylo v Austrálii. Zde Rheinmetall dodává kolové obrněnce Boxer a kromě prototypů se všechny vozy vyrábí v Austrálii,“ řekl Právu zástupce Rheinmetallu Michael Hrbata.

Dodal, že také oni mají dohodu s VOP CZ nebo Ray Service, O spolupráci jednají např. i s novopackou společností Quittner & Schimeck, která se specializuje na elektronické součástky.

Německé konsorcium PSM vyrábí obrněnce Puma jen pro bundeswehr a s přenosem výroby nemá zkušenosti. „Dokážeme si ale představit úroveň spolupráce v řádu desítek miliard korun,“ řekl Právu český zástupce firmy Jiří Grund. Dodal, že by chtěli do Česka přenést výrobu i část výzkumu a vývoje na speciálních nástavbách. Armáda žádá sedm různých variant. Nejvíc bude bojových obrněnců, dále to budou vozy pro velitele, stroje průzkumné, ženijní, zdravotní, vyprošťovací a dělostřelecká pozorovatelna.