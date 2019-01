Poslance čeká jednání o církevních restitucích a brexitu

Ve Sněmovně by ve středu mohlo být rušno kvůli zdanění církevních restitucí. Návrh KSČM je v závěrečném čtení. Poslanci by také měli řešit zákon, který upravuje postavení Britů v Česku v případě, že by došlo na takzvaný tvrdý brexit.