„Já skutečně v tuto chvíli čekám na to, s čím přijde britská vláda zítra,“ uvedl v ČT Petříček. Odklad britského odchodu je však podle ministra jednou z variant. „Je to jedna z možností, že by se brexit odložil z 29.března. Nicméně si musíme uvědomit, že nás v květnu čekají volby do Evropského parlamentu, které by se měly konat už bez Velké Británie,“ dodal Petříček.

Délku odkladu nedokázal odhadnout. „Podle mého názoru by se mohl pohybovat v řádu týdnů,“ uvedl.

Pro odklad je i Fischer či Peksa



Pro odsun termínu je i senátor Pavel Fischer (nestr.) nebo pirátský poslanec a trojka evropské kandidátky Mikuláš Peksa.

„Odklad by byl rozumným řešením, abychom našli nějaké řešení, jak to uspořádat dál,“ uvedl Peksa. Domnívá se, že pokud by se brexit odložil o měsíce, museli by se Britové také zúčastnit evropských voleb. Britší poslanci by odešli až poté, co by vystoupila jejich země z EU.

Podle Fischera by bylo lepší, pokud by se brexit odložil jen o několik týdnů, aby se voleb účastnit už nemuseli.

Češi jsou připraveni i na tvrdý brexit



Všichni politici se shodují, že nejhorší variantou odchodu Britů z Unie, je tzv. tvrdý brexit, tedy odchod bez dohody.

Britská vláda předloží parlamentu nový návrh postupu v pondělí. Česká vláda má připravenou legislativu i pro odchod bez dohody.

„Otevřeli jsme generální konzulát v Manchesteru. Od 1. února bude v Londýně fungovat sociální diplomat. Připravujeme se na to, že od března musíme poskytovat českým občanům více informací,“ poznamenal Petříček.