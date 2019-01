Jana Pechová, Právo

Práci na nápravě stavu po předchozím zhotoviteli díla předchází odvoz sněhu. Na celém úseku jde po nedávné sněhové nadílce celkem o stovky nákladních aut.

„Je třeba zprovoznit drenáž, kterou dřívější stavitelé zasypali a zničili. Kdybychom to nespravili, voda by se rychle dostávala do spodních vrstev dálnice, kam modernizace nedosahuje, a došlo by k nevratnému poškození,“ popsal podstatu současných prací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Se sanací kaveren začala firma, pověřená pracemi na základě přímého zadání zakázky, už v předminulém týdnu; pak zahájila práce na nové kanalizaci, která je naprosto klíčová. Spolu s ní přijdou na řadu i inženýrské sítě.

Poté se dílo zaveze zeminou, ta se zhutní a středový pás se vybaví svodidly. Bezprostředně poté bude možné vrátit tento desetikilometrový úsek do standardního provozu, co se týká šířky, rychlosti i zatížení.

Letecké záběry z D1 z poloviny prosince

Souběžně s pracemi ve středním dělícím pásu ale bude nutné pro návrat do standardního režimu také opravit na několika místech betonovou vozovku, která je až 15 let za svojí životností. „To si vyžádá svedení provozu do jednoho pruhu. Jde však jen o stovky metrů a jednotky hodin. Tyto práce navíc proběhnou buď o víkendech anebo v noci,“ zdůraznil Jan Rýdl.

Nyní zahajovaná zakázka přijde na 62 milionů korun, ŘSD bude peníze nárokovat po odstoupivším konsorciu. To v současných dnech obdrželo oficiální dopis, že musí opustit staveniště, které si převzalo pod správu ŘSD a provádí monitoring, aby mohlo precizovat zadávací podmínky pro budoucího zhotovitele díla.

„Budeme soutěžit jak na cenu a délku záruky, tak na délku výstavby,“ ujistil mluvčí ŘSD, že doba, za kterou nová firma práce provede, bude velmi důležitá. Do léta by ŘSD chtělo mít s novým zhotovitelem podepsanou smlouvu.