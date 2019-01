Na Vysočině musejí být řidiči opatrní nejen na mokrých hlavních tazích, které mohou začít namrzat, ale i na lesních úsecích vedlejších silnic, kde leží ujetý nebo zledovatělý sníh.

Podle dispečera krajských silničářů Aleše Hubeného byly v noci v kraji teploty nad nulou. „O půlnoci byly tři stupně, ještě ve čtyři ráno se teplota držela půl stupně nad nulou, po páté hodině ráno spadla pod nulu a silnice začaly namrzat,“ řekl Hubený.

Kvůli zledovatělé vozovce museli nad ránem silničáři vyjet i k Želetavě na Třebíčsku.

V Karlovarském kraji začalo znovu sněžit. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, sněhové jazyky se mohou tvořit už od 300 metrů nad mořem. Velmi kluzká vozovka je například na silnici I/6 z Karlových Varů na Prahu u odbočky na Olšová Vrata a golfové hřiště, vyplývá z informací serveru Dopravniinfo.cz.

Rozbředlý sníh po chemickém ošetření je ale také na dálnici D6 i na dalších silnicích první třídy v kraji. Na silnicích nižších tříd leží vrstva nového sněhu.

Podle předpovědi meteorologů by nicméně srážky měly dopoledne ustávat a během dne by se obloha měla vyjasnit. Teploty mohou klesat až k sedmi stupňům pod nulou.

Na některých vozovkách v jižních Čechách se ve vyšších polohách může tvořit náledí. Týká se to především Českokrumlovska a Prachaticka. Na některých místech lehce prší, nebo drobně sněží. Silničáři proto museli v celém regionu udržovat vozovky.

„Nejvíce práce jsme měli na Prachaticku od Netolic výše, na Českokrumlovsku a také na Strakonicku v okolí Volyně,” řekla ráno Kateřina Řepová z dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Dodala, že všechny vozovky by měly být ošetřené, ale všude platí sjízdnost se zvýšenou opatrností.

Teploty se v regionu pohybují většinou pod bodem mrazu. Podle předpovědi meteorologů se budou přes den vyskytovat sněhové nebo dešťové přeháňky.

V Královéhradeckém kraji v noci na pátek sněžilo a na řadě silnic leží rozbředlý sníh. V Krkonoších a v Orlických horách je na cestách vrstva ujetého sněhu. Na Jičínsku by si řidiči měli dát pozor na náledí. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od nuly do dvou stupňů, na horách byly minus dva stupně. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.