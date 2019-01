Jan Martinek, Právo

Iniciativu vede Koalice za manželství, která sdružuje několik iniciativ, které za manželství homosexuálů bojují.

Platforma zprůměrovala tři aktuální výzkumy agentur Median, CVVM a PEW Research. Z nich vyplynulo, že stejnopohlavní manželství mají podporu zhruba šedesáti procent veřejnosti. Podpora klesá s věkem: do 29 let podporují manželství gayů zhruba tři čtvrtiny, nejkonzervativnější skupinou jsou muži nad 45 let, kde se 49 procent vyslovilo proti.

„Tato skupina převládá v české politice, a díky tomu je česká politika konzervativnější, než veřejnost,“ řekl analytik Medianu Daniel Prokop, který data na tiskové konferenci iniciativy Jsme fér prezentoval.

Argument, který v debatě často zaznívá, že česká veřejnost není na svatby gayů připravena, je podle něj mylný. „Data ukazují, že česká veřejnost je liberální. Není pravda, že drtivá většina společnosti to odmítá, to je mýtus,“ uvedl Prokop. Podle průzkumu manželství stejnopohlavních párů nejvíce podporují voliči Pirátů (75%), naopak nejmenší zastání má u voličů KDU-ČSL (44%) a komunistů (45%).

Svazek druhé kategorie

Marína Urbaníková z Kanceláře veřejné ochránkyně práv ČR prezentovala výzkum, který na podzim loňského roku prováděl spolek Prague Pride společně s kanceláří ombudsmanky. Z něj vyplynulo, že 98 procent LGBT komunity podporuje zrovnoprávnění sňatků s heterosexuály, a 95 procentům nestačí institut registrovaného partnerství, kterého mohou využít dnes.

Gayové podle Urbaníkové považují registrované partnerství za ‚svazek druhé kategorie‘. „Manželství je možné uzavřít na kterémkoliv z matričních úřadů, kdežto registrované partnerství pouze na jednom ze čtrnácti úřadů. Některé navíc nepovolují partnerům zvolit si místo a čas, ačkoliv heterosexuálním snoubencům to povolují,“ uvedla Urbaníková.

Prezident Zeman se nechal slyšet, že by zákon o manželství homosexuálů vetoval

Dalším mýtem je podle aktivistů odmítavý přístup věřících a církví. „Veřejnost si myslí, že křesťanství je neslučitelné pro gaye a lesby a že si to myslí i církev. My máme naopak širokou podporu od církví i věřících,“ uvedla na tiskové konferenci Veronika Dočkalová z iniciativy LOGOS, která sdružuje věřící homosexuály.

Není jisté, kdy zákon o zrovnoprávnění manželských svazků začne projednávat Sněmovna, na zařazení jako pevný bod do programu teprve čeká. Aktivisté se vyslovili pro to, aby se zákon začal projednávat co nejdříve. „Od roku 2006 se nehlasovalo o žádném zákonu, který by se týkal LGBT komunity,“ uvedla Adéla Horáková z iniciativy Jsme fér. „Průběžně jsme v kontaktu s poslanci napříč spektrem, s těmi, co nás podporují, ale i s odpůrci. Zatím se zaměřujeme na odpovídání na dotazy,“ dodala.

Prezident Miloš Zeman se už nechal slyšet, že by zákon o manželství homosexuálů vetoval. Sněmovna by pak jeho veto musela silou 101 poslanců přehlasovat. [celá zpráva]