Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Chceme, aby děti poznaly, že jejich snaha a práce má smysl. Proto vytváříme projekt, který nejen vyhledává, propaguje a odměňuje talentované a cílevědomé děti, ale především jim dává celoroční motivaci něčeho dosáhnout. Pro takové děti se snažíme dělat maximum,“ přiblížil myšlenku projektu hlavní organizátor Jiří Kotmel.

Mezi finalisty se zařadil i desetiletý saxofonista Alex Šesták, který se hraním na tento hudební nástroj dokonce částečně živí. Spolupracuje totiž s Orchestrem Karla Vlacha a s Moondance orchestrem Martina Kumžáka. Na saxofon přitom hraje teprve dva roky. Díky svému talentu však už navštěvuje hodiny i na konzervatořích v Plzni a v Praze.

„K saxofonu mě přivedl táta, protože se mi už od malička líbilo, jak hrál na saxofon, tak jsem chtěl taky začít,“ řekl Novinkám. Denně cvičí přibližně dvě hodiny. Hrou na saxofon by se chtěl živit i v dospělosti. „Chtěl bych si jednou zahrát i v Americe,“ zmínil svůj sen.

Běh s anténou



Třináctiletá Michaela Novotná o své budoucí cestě zatím nemá jasno. Ale díky své zálibě v rádiovém orientačním běhu získala nejrůznější ocenění nejen v Česku, ale i ve světě. „Orientační běh se běhá s mapou a na mapě je nakreslená celá trať, zatímco v rádiovém orientačním běhu je jen start a cíl a kontroly vyhledávám rádiem. V rádiovém orientačním běhu jsem mistryně světa, v pásmu 3,5 MHz. V orientačním běhu jsem vyhrála mezinárodní závody Bohemia Orienteering,“ vyjmenovala Novinkám svá ocenění Michaela.

K běhu ji přivedli rodiče, k úspěchům v soutěžích ji však dopomohla hlavně vlastní píle. „Třikrát týdně mám tréninky, a o víkendu mívám soustředění, nebo jdu sama běhat,“ popsala. Běh však není jediná její silná stránka, mezi její záliby se řadí i řešení matematických úloh. „Vyhrála jsem celostátní kolo Matematického klokana,“ dodává. I přes velký rozsah zálib však Michaela ještě netuší, čím by chtěla být v dospělosti. „To je ještě za dlouho,“ říká s úsměvem.

Ocenění Zlatý oříšek se uděluje už 20 let. Vloni se do celostátního kola přihlásilo 176 dětí a dětských kolektivů ve věku 6 až 14 let, ze kterých porota složená z předních odborníků a mistrů nejrůznějších oborů vybrala 21 nominovaných. Z nich pak dohromady vzešlo sedm finalistů, kromě ocenění každý z nich získal i finanční podporu na rozvoj svého talentu v hodnotě 15 tisíc korun.

V rámci projektu funguje i stejnojmenný nadační fond, který si v rámci spolupráce s nejrůznějšími institucemi klade za cíl přinášet dětem nové šance a příležitosti k rozvoji jejich talentu a schopností.