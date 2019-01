vor, Novinky, ČTK, Právo

V Ústeckém kraji byly ve středu ráno kvůli zasypání sněhem nesjízdné čtyři silnice. Na Mostecku je to komunikace z Malého Háje do Mostu, na Chomutovsku z obce Výsluní do Rusové a jedna silnice v Hoře Svatého Šebestiána a jedna na Teplicku. Silnice v Krušných horách jsou sjízdné s opatrností. Vyplývá to z dat Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podle dispečerky Správy a údržby silnic Ústeckého kraje se počasí v kraji přes noc uklidnilo. Kromě čtyř úseků jsou silnice v regionu sjízdné.

I v Pardubickém kraji bylo ráno uzavřeno několik silnic. Komunikace I/11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku je neprůjezdná po pádu stromů na vozovku. Silničáři také uzavřeli na Orlickoústecku úseky silnic mezi Strážným a Cotkytlí, Cotkytlí a Štíty a Anenskou Studánkou a Helvíkovem.

Po srážce dvou nákladních aut a osobního vozu je neprůjezdná silnice I/35 u odbočky na Opatovec na Svitavsku. Doprava je odkloněna v obou směrech přes Svitavy.

Ve výše položených oblastech leží na vozovkách sníh, často se tvoří sněhové jazyky nebo náledí. Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrounu, Litomyšle, Svitav, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku a v Železných horách.

V Plzeňském kraji jsou silnice se zvýšenou opatrností sjízdné. Řidiči by si ale měli dát pozor na déšť a sníh, silný vítr a na Šumavě i na sněhové jazyky, které se mohou na otevřených úsecích silnicích tvořit, uvedlo ráno Ředitelství silnic a dálnic.

Silný jihozápadní vítr je například na Plzeňsku nebo na Klatovsku. Na Tachovsku a jižním Plzeňsku místy mrholí.

Silnice v kraji jsou většinou holé a mokré. Ve vyšších polohách Šumavy, kde nemohou silničáři kvůli ochraně přírody používat sůl, je na silnicích ujetá vrstva sněhu krytá drtí.

Silnice v Královéhradeckém kraji byly ráno sjízdné většinou se zvýšenou opatrností. V Krkonoších a Orlických horách ležel místy na vozovkách rozbředlý sníh nebo na nich byla ujetá vrstva sněhu. V okolí Šerlichu v Orlických horách se vlivem silného větru tvořily sněhové jazyky. Dálnice byly sjízdné bez omezení. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Zvýšenou opatrnost vyžaduje ráno jízda po silnicích v Jihomoravském kraji. Na Blanensku jsou sněhové přeháňky, ve vyšších polohách tam hrozí tvorba sněhových jazyků. V části kraje prší a na některých místech mrholí. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

V Libereckém kraji je sníh hlavně na vozovkách v horských oblastech. Zvýšenou opatrnost přesto doporučují cestáři nadále v celém kraji. Oteplilo se a teploty byly ráno mezi čtyřmi a minus jedním stupněm Celsia, vyplývá z údajů od silničářů a meteorologů.

Silničáři nedoporučuji řidičům nákladních aut, aby jezdili po silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku. Kopec je pro ně obtížně sjízdný a raději by měli využívat silnici I/13 přes Frýdlant.

Problémy ve středu mohou mít řidiči, stejně jako v pondělí, na úsecích v horách udržovaných posypem. V důsledku oblevy může vrstva sněhu, jež má někde i 40 až 50 centimetrů, měknout.

Silnice ve Zlínském kraji jsou ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. V nižších polohách jsou po chemickém ošetření holé a mokré, na Vsetínsku na nich místy leží zbytky rozbředlého sněhu. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá většinou uježděná vrstva sněhu krytá posypem, mohou navíc namrzat. V horských oblastech Uherskohradišťska je na silnicích také riziko vzniku sněhových jazyků. Dohlednost v regionu snižují dešťové přeháňky, na Vsetínsku i mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Na rozbředlý sníh i sněhové jazyky si ráno musí dát pozor řidiči ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. U Štítů na Šumpersku byl v noci kvůli závějím a silnému větru uzavřen zhruba šestikilometrový úsek silnice číslo 368 ve směru na obec Cotkytle. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Sněhové jazyky se kvůli silnému větru tvoří ve vyšších polohách Jesenicka, Šumperska a Olomoucka. Hlavní silniční tahy tam pokrývá rozbředlý sníh, méně důležité cesty vrstva ujetého sněhu s posypem. V nižších polohách kraje jsou silnice po chemickém posypu zpravidla holé a mokré.

V Olomouckém kraji ráno stále pršelo a sněžilo, což snižovalo dohlednost. V horských oblastech foukal silný vítr.

V Moravskoslezském kraji musí být řidiči opatrní zvláště na Bruntálsku, na cestách se tam totiž mohou tvořit sněhové jazyky. Na silnicích mohou stále ležet i zbytky rozbředlého sněhu. Opatrnost je nutná také na silnici I/58 u Frenštátu pod Radhoštěm, kde je vrstva sněhu. Zajetá vrstva sněhu zůstává i na některých silnicích nižších tříd na Opavsku. Většina cest už je v kraji ale holá a mokrá. Vyplývá to z informací silničářů.

Hlavní tahy na Vysočině včetně dálnice D1 jsou ve středu po chemickém ošetření mokré. Na vedlejších silnicích leží ujetý a zledovatělý sníh krytý posypem. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Nad ránem se podařilo zprůjezdnit silnici I/38 u Stonařova, která byla kvůli ledovce a závějím neprůjezdná od úterního poledne. Silničáři měli v noci v terénu přes 200 vozidel. Díky mírnějšímu větru ubylo sněhových jazyků, zůstávají především na Žďársku, kde leží nejvíc sněhu.

Po oteplení jsou silnice v Karlovarském kraji sjízdné a jen ve vyšších polohách mohou na silnicích zůstávat zbytky sněhu.

Silničářům se díky zklidňujícímu se počasí podařilo ve středu v půl osmé ráno opětovně zprůjezdnit pro všechny motoristy silnici první třídy od abertamské zatáčky na Boží Dar v Krušných horách a dál na hraniční přechod do Oberwiesenthalu.

Od pondělního brzkého rána tam mohli jezdit pouze místní obyvatelé a ubytovaní turisté se zajištěným parkováním, a to pouze čas od času za pluhem. Ve středu ráno zamířil do Božího Daru i první linkový autobus z Karlových Varů, spoje dočasně kvůli sněhu a silnému větru na planině na hřebeni Krušných hor před městem končily již v Jáchymově.

BEZ KOMENTÁŘE: Bílá tma na Božím Daru (záběry ze 14. ledna, zdroj: Policie ČR)

Podle vedoucího zimní údržby krajských silničářů Josefa Bulky se podařilo uvolnit i silnici mezi Božím Darem a Myslivnami. „Je tam vodárna a ta byla bez elektrického proudu, takže tam bylo třeba poslat dieselagregát. Proto jsme v úterý přednostně čistili tuto silnici,“ konstatoval Bulka.

Silnice je ale nadále uzavřená a přístupná pouze pro vozidla integrovaného záchranného systému. „Nyní pracujeme na silnici z Božího Daru na Neklid,“ dodal šéf zimní silniční údržby. Silnice na Klínovec bude uzavřená do odvolání.