Vítr a sníh vystřídá v půlce týdne oteplení

Nadcházející týden by neměl být tak bohatý na srážky jako ten uplynulý, i přesto na horách napadne až 40 cm sněhu. Teploty se budu pohybovat kolem nuly, nejtepleji by mělo být ve středu, kdy se teplota dostane až na šest stupňů. Novinkám to řekla Dagmar Honsová z Meteopressu.