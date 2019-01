ČTK

Návrhy na uzákonění možnosti manželství pro stejnopohlavní páry i na uzákonění manželství jako svazku muže a ženy projednává Sněmovna. Zeman řekl, že respektuje sexuální orientaci homosexuálů a nic proti nim nemá. Homosexuální vztah ale podle něj nemůže dosáhnout toho, že by vychovával děti. Stát musí pečovat především o manželství, která děti vychovávají, dodal.

"Uvažuji o tom, že bych panu profesoru Piťhovi dal Řád T. G. Masaryka, protože medaili Za zásluhy už má," řekl také prezident. Naznačil, že by to bylo za odvahu, se kterou se Piťha ve svém svatováclavském kázání postavil proti přijetí Istanbulské úmluvy. Medaili za zásluhy exministru školství Piťhovi udělil Zemanův předchůdce ve funkci Václav Klaus v roce 2011.

Piťha v kázání loni v září uvedl, že úmluva by vedla k přijetí "dokonale zvrácených zákonů" proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do "pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru", homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno. Na kněze za to Česká ženská lobby podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy. Piťhu naopak podpořil kardinál Dominik Duka jako předseda biskupské konference (ČBK).

Na možné zdanění církevních restitucí má Zeman ambivalentní názor, řekl. Řada starostů si podle prezidenta v rozhovorech s ním stěžuje na to, že katolická církev nedodržela původní slib a vymáhá i majetek, který je v držení obcí. "Je-li tomu tak, pak nedodržení slibu má samozřejmě za přirozený následek tuto reakci," doplnil.

Komunistický návrh na zdanění církevních restitucí projednává Sněmovna. K myšlence na zdanění náhrad se přiklání i premiér Andrej Babiš (ANO), v minulosti chtěla změny restitucí ČSSD, zdanění požaduje i SPD. Proti zdanění náhrad se dlouhodobě staví především představitelé katolické církve a lidovci. Pravicová opozice pokládá zdanění restitucí za protiústavní a předpokládá, že zákon po jeho případném přijetí zruší Ústavní soud.