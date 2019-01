Novinky, ČTK

V Libereckém kraji nepřestává sněžit, silný vítr tvoří sněhové jazyky a závěje. Pro kamiony nad 3,5 tun je třetí den uzavřena silnice 10 na Harrachov.

V Ústeckém kraji zůstávají zavřené kratší úseky silnic v Krušných horách. U obce Jílové na Děčínsku na silnici ze Sněžníku hasiči odstraňují spadlý strom, který leží přes celou šířku silnice. Na hlavních cestách leží rozbředlý sníh, na silnicích II. a III. třídy ve Šluknovském výběžku je vrstva nového sněhu a mohou se tvořit sněhové jazyky.

Silničářům se podařilo ve středu večer zprůjezdnit cestu z Chomutova přes Horu Sv. Šebestiána k hraničnímu přechodu do Německa. „Ostatní úseky v Krušných horách, které jsou od středy nesjízdné, zůstávají zavřené. Na místě fouká silný vítr a sněží,” řekl ráno dispečer krajské správy a údržby silnic.

Všechny zavřené úseky jsou na silnicích II. a III. třídy, a to hlavně na Mostecku a Chomutovsku. Trasa Mikulov Moldava je zavřená na Teplicku.

Sněžení komplikuje ráno jízdu po středočeských silnicích. Na menších silnicích leží zbytky rozbředlého sněhu. Cestáři doporučují zvýšenou opatrnost i na některých hlavních tazích, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení nebo sněhové přeháňky byly ráno hlášeny na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8 a D11. V okolí Prahy a na Mladoboleslavsku se může vyskytovat mrholení.

Zbytky rozbředlého sněhu leží hlavně na silnicích druhé a třetí třídy na Kladensku, Berounsku, Benešovsku Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Rakovnicku a v okolí Prahy. Na menších silnicích na Příbramsku si motoristé musejí dávat pozor také na sněhové jazyky a námrazu.

Autobus na zasněžené silnici v Dolních Břežanech u Prahy

FOTO: Novinky

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou podle krajských silničářů po chemickém ošetření mokré, někde leží zbytky rozbředlého sněhu. Na vedlejších silnicích je místy sníh zledovatělý, silnice jsou ošetřené drtí. Kvůli uvázlému kamionu je od středy neprůjezdná silnice na Pelhřimovsku.

Kamion stojí na sinici 348 u Nové Cerekve na Pelhřimovsku. „Je to úzká silnice třetí třídy, kamion budou vyprošťovat až dnes dopoledne,“ řekla ráno dispečerka krajských silničářů Eva Mušková. V Lesné na Třebíčsku sjel ráno do příkopu autobus, cestujícím se podle mluvčí hasičů Petry Musilové nic nestalo.

Dopravu omezují také stromy popadané na silnice. Hasiči je od noci odstraňovali asi na 20 místech především na Pelhřimovsku a Žďársku.

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách, na Trutnovsku, Rychnovsku a Náchodsku.

Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly ráno většinou mokré. Od poloh nad 500 metrů nad mořem by dnes mohl vítr místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

Také v Pardubickém kraji komplikuje dopravu sníh. Leží zvláště na silnicích ve výše položených oblastech. Většinou je po solení rozbředlý, místy i uježděný, lokálně se tvoří náledí či sněhové jazyky, uvádějí silničáři.

Ladova zima je nádherná. Ovšem dnes to znamená práci pro hasiče v celém kraji. Motorvé pily jsou stále v provozu. Teď například dle obrázků zasahujeme ve Všeradově, Výprachticích a Hlinsku. pic.twitter.com/2YClCIPb0w — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) 9. ledna 2019

Kluzké vozovky jsou například v okolí Litomyšle, Hlinska, Ústí nad Orlicí, Poličky, Skuteč, Žamberka a v Železných horách. Silnice I/11 přes Suchý vrch je sjízdná jen se sněhovými řetězy. U Vysokého Mýta se místy tvoří sněhové jazyky, v okolí Lanškrounu náledí.

Silnice v jižních Čechách jsou všechny sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři zasahovali v kraji celou noc až do rána a stále jsou v terénu. ČTK to ráno řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Novotný.

Na silnicích byl ráno rozbředlý sníh, nebo byly mokré. „Ve vyšších polohách je vrstva ujetého sněhu krytá posypem," řekl dispečer.

Silnice ve Zlínském kraji mohou ráno místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na vozovkách v nižších polohách ráno byly zbytky rozbředlého sněhu, případně byly cesty po chemickém ošetření mokré. Ve vyšších polohách pokrývala silnice udržované posypem většinou uježděná vrstva sněhu o tloušťce až 15 centimetrů. Na některých místech snižovalo dohlednost sněžení a mlhy.

Silnice zejména ve vyšších polohách Olomouckého kraje ráno pokrýval rozbředlý sníh. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hlavní tahy v kraji byly ráno po chemickém ošetření zpravidla holé a mokré. I na nich by však řidiči měli jezdit opatrně.

Zbytky rozbředlého sněhu byly po nočních sněhových přeháňkách hlavně na vozovkách v horských okresech Jeseník a Šumperk. Opatrnost je ale na místě také ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Méně důležité cesty pokrývá ujetý sníh s posypem.

V horských oblastech Moravskoslezského kraje jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku místy leží ujetý či rozbředlý sníh. Zbývající komunikace jsou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic. Situace se uklidnila po tom, co přestalo sněžit.