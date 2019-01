ren, Novinky

„Dozvěděli jsme se souhrnnou informaci o tom, co předcházelo rozhodnutí varování, které úřad zveřejnil, a byli jsme spokojení s rozsahem informací,” řekl po jednání člen komise za ODS Martin Kupka.

Varování před užíváním infrastruktury společností Huawei a ZTE kvůli bezpečnostním rizikům vydal úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) před Vánoci. [celá zpráva]

Později upřesnil, že varování nemíří na běžné uživatele mobilních telefonů, ale především na společnosti, které používají informační a komunikační systémy těchto společností. NÚKIB uvedl, že produkty těchto firem mohou představovat bezpečnostní riziko. [celá zpráva]

Závěry komise pro kontrolu NÚKIB Komise konstatuje, že NÚKIB plní řádně své povinnosti. Komise vnímá varování před vážnou hrozbou zejména v souvislosti s nástupem sítí 5G a vyzývá dotčené orány, aby toto bezpečnostní varování ze dne 17. 12. 2018 zohlednily při svém rozhodování. Komise zdůrazňuje, že stát musí chránit prvky své kritické infrastruktury, významné informační systémy a základní služby, což jsou například velké nemocnice, výrobci a distributoři energií, mobilní operátoři, ministerstva a krajské úřady.

Podle Kupky česká veřejnost stále nemá o rizicích dostatek informací. „V tomto případě jde o důležité prvky kritické infrastruktury, jako jsou výrobci a distributoři energie, významné banky, mobilní operátoři, velké nemocnice. Stát má zajistit co největší ochranu před možnými riziky, aby nemohlo dojít k ohrožení systémů i třeba lidí na životech,” doplnil poslanec.

NÚKIB v pondělí zveřejnil metodiku, na jejímž základě mohou správci kritické infrastruktury a informačních systémů provést analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru. Tu ve státním i soukromém sektoru po projednání v pondělí nařídila provést i vláda. [celá zpráva]

Otevřený přístup k informacím



Místopředseda komise a poslanec Pirátů Ondřej Profant pro Novinky doplnil, že stát by do budoucna měl jít cestou tzv. otevřeného hardwaru, tedy že bude mít přístup i k informacím, které jsou dnes duševním vlastnictvím firem, které takovou technologii nabízejí.

„Potřebujeme obecně změnit způsob uvažování o kritických technologiích, musíme jim rozumět,” řekl. Výrobci podle něj logicky své know-how ukrývají. „My to pak používáme třeba pro naši rozvědku a kritickou infrastrukturu a je to nebezpečné. Cesta je otevřený hardware, potřebujeme vidět jejich specifikace, abychom to mohli ověřit,” doplnil Profant.