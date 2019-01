Novinky

V deset hodin exekutor Ivo Luhan vyzval zástupkyni Kliniky, aby se dostavila před budovu. Když nepřišla, oznámil, že zahajuje výkon exekuce.

Když mu účastníci zastoupili cestu, uvedl, že se mu nepodařilo dostat do budovy hlavním vchodem. Následně oznámil, že hodlá do budovy vstoupit vedlejšími vchody.

To se mu povedlo, nicméně požádal o policejní asistenci s tím, že by mohl být napaden. Někteří z účastníků happeningu se u vstupu do budovy přetlačovali s ochrankou, která doprovázela exekutora.

Protestují v Klinice

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kolem 10:30 se na místo dostavili policisté a členové antikonfliktního týmu.

Exekutor po poradě s policií vyzval všechny osoby, aby opustily objekt a pozemek. „Vyzývám všechny třetí osoby, aby vyklidily pozemek a nemovitost,” uvedl Luhan s tím, že na opuštění mají čas do 11:30.

Po uplynutí lhůty Luhan přítomné upozornil, že se mohou dopouštět přestupku. Oznámil, že se opět pokusí vstoupit do budovy, což se mu povedlo. Někteří aktivisté nicméně setrvávají na střeše objektu.

Exekutor po prohlídce části budovy konstatoval, že se v objektu stále nacházejí lidé. Do 12:30 by měli objekt a pozemek vyklidit všichni včetně novinářů. Většina aktivistů na pozemku zůstala i po vypršení lhůty a začali se rozcházet až na další výzvu exekutora, který povolal stavební firmu, která by měla objekt zabezpečit.

Exekutor Ivo Luhan zahájil exekuci budovy Autonomního sociálního centra Klinika.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) již předem avizovala, že objekt ve čtvrtek 10. ledna exekučně vyklidí.

Video

Tomáš Hulan k situaci před Klinikou

Kolem deváté hodiny bylo na místě pár desítek aktivistů, kteří před budovou uspořádali happening – měli připravený stůl s materiály k danému tématu a hrála hudba.

Jeden z aktivistů z Autonomního sociálního centra Klinika se připravuje na happening před očekávaným příchodem exekutora.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

SŽDC má v plánu budovu zrekonstruovat. „Do poloviny roku vypíšeme soutěž na zhotovitele stavby a po získání stavebního povolení a nabytí právní moci zahájíme rekonstrukci,” řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Protest proti vyklizení Kliniky

FOTO: Milan Malíček, Právo

Aktivisté objekt odmítají opustit. Pokud jim bude dovoleno zůstat, chtějí v budově zřídit centrum pro ženy bez domova. Jednání o rekonstrukci je podle Jakuba Orta z kolektivu Kliniky pozastaveno, a to údajně až do jara 2020, proto nevidí důvod, aby kliniku opouštěli. SŽDC však aktivistům budovu přenechat nechce.

Exekutoři u centra Klinika

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Aktivisté budovu obsadili na konci roku 2014 a zřídili zde autonomní centrum pro lidi v nouzi. Nejdřív pobývali v objektu načerno, v únoru 2015 se jim podařilo sjednat smlouvu o výpůjčce. Ta ale v roce 2016 skončila a SŽDC se rozhodlo budovu využít pro své zaměstnance.