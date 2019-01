Jiří Novotný, Právo

Tuto novelu už kritizuje nejen sdružení autodopravců Česmad Bohemia a Hospodářská komora, ale se svými výhradami se připojil i místopředseda sněmovního výboru pro dopravu Ondřej Polanský (piráti).

„Návrh novely je reakcí poslanců zejména z hnutí ANO na situaci, která v prosinci na úseku D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem vznikla. Jejich předloha ale není založena na žádném odborném názoru, řídí se jen pocity. Současná právní úprava je přitom dostatečná. Kamiony už dlouho na Vysočině nesmějí předjíždět, je to tam vyznačeno dopravními značkami,“ prohlásil v ČT 24 Polanský.

Jak už Právo informovalo, poslanci hnutí ANO, k nimž se připojili i někteří komunisté a sociální demokraté, konkrétně navrhují zakázat nákladním vozidlům nad 3,5 tuny na všech dálnicích v ČR ve všední dny od šesti do dvaadvaceti hodin jízdu v levém pruhu.

„Je to šikana“

Podle Hospodářské komory by takový plošný zákaz předjíždění kamionů způsobil pokles tuzemské nákladní dopravy a řidiči by to chápali jako šikanu.

Komora proto žádá, aby zákaz předjíždění byl nadále vynucován pouze dočasnými dopravními značkami.

Plošný zákaz by mohl zpomalit či znemožnit průjezdost pravého pruhu ministerstvo vnitra

Na dotaz Práva, zda jsou skutečně tyto značky na Vysočině rozmístěny, odpověděl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl: „Skutečně tam na vybraných místech D1 jsou. Jejich umístění schválilo ministerstvo dopravy na základě smlouvy uzavřené s konsorciem, které úsek Humpolec– Větrný Jeníkov neúspěšně modernizovalo. Pokud bude novela přijata, uvítáme to. Užitečné je pro ŘSD cokoliv, co při sněžení pomůže.“

Bez ohledu na tyto značky dochází téměř denně k nehodám a tvorbě kolon. Také v úterý dopoledne odstavený kamion komplikoval na 100. kilometru D1 provoz ve směru na Prahu. Výhrady k plošnému zákazu jízdy kamionů v levém pruhu má podle ČTK i ministerstvo vnitra, podle nějž by mohl zpomalit, či dokonce znemožnit průjezdnost pravého pruhu.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) ještě předloni argumentoval tím, že v případě plošného zákazu předjíždění by se zcela zablokoval jeden jízdní pruh a vytvořila by se v něm souvislá šňůra kamionů. Po zkušenostech z prosincové kalamity na D1 však už Ťok poslanecký návrh podporuje.