Michael Polák, Právo

Opakuje se tak situace, k níž v zoo došlo ani ne před rokem. Lvice Shani, která se do liberecké zoo přistěhovala předloni ze zoo v Paříži, porodila v březnu čtyři zdravá koťata. Nedokázala k nim ale správně přilehnout tak, aby se lvíčata mohla napít. Teď přišla lvice o další dvě mláďata.

Opakovaný neúspěch si vedení liberecké zoo zatím neumí vysvětlit. „Lvice přišla o mláďata náhle, bez předchozích varovných signálů,“ vysvětluje hlavní zoolog Luboš Melichar.

„Odchov probíhal po celou dobu standardně a samice se o mláďata vzorně starala. Neměli jsme žádný důvod k pochybnostem,“ tvrdí.

Naděje na další potomky



Pitva uhynulých koťat podle vedení zoologické zahrady ukázala, že příčinou neúspěšného odchovu mohla být náhlá ztráta mateřského mléka u lvice. Co k zastavení laktace vedlo, ale zoologové netuší.

„Příčin mohlo být několik. Aktuálně znovu podrobně analyzujeme kamerové záznamy a celý průběh odchovu i následný vývoj konzultujeme s veterináři i zkušenými odborníky z jiných zoo,“ upozornil Melichar.

Lev Terry a jeho partnerka Shani už podruhé přišli o potomky.

FOTO: ZOO Liberec

Útěchou pro libereckou zahradu je v tuto chvíli jen to, že samice získala další mateřské zkušenosti, které by měla v budoucnu ještě využít. „Lví pár nám alespoň dokázal, že je schopný produkovat životaschopná mláďata,“ míní ředitel liberecké zoo David Nejedlo. „Pevně věříme, že se dalších lvíčat opět dočkáme a podaří se nám posílit populaci lvů berberských na světě. Ti na naší planetě přežívají už jen díky koordinovanému chovu v zoologických zahradách,“ dodal Nejedlo.

Právě kvůli odchování potomstva a rozšíření populace berberských lvů se lvice Shani v roce 2017 do Liberce stěhovala. Partnera už měla předurčeného, lva Terryho, kterého liberecká zoo získala před několika lety společně s jeho bratrem Bastym z Olomouce. Oba bratry zoo nakonec rozdělila. Basty zamířil do Francie a místo něj přijela do Liberce právě Shani.