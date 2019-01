ČTK

Pracovníci ŘSD během víkendu odstranili všechna mobilní svodidla mezi 90. a 94. kilometrem dálnice D1 v zúženém úseku ve směru na Prahu i na Brno. Ve směru na Brno teď silničáři odstraňují vodorovné dopravní značení. Na Prahu je provoz již obnoven v obou jízdních pruzích.

Dálnice je zúžená mezi 90. kilometrem u Humpolce a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova kvůli opravě. Odstranění dočasných svodidel má v zúženém úseku přispět k tomu, aby byla dálnice lépe průjezdná. Úsek mezi 90. a 94. kilometrem byl součástí modernizace dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, práce na něm ale zatím vůbec nezačaly.

Odstraňování svodidel v sobotu na D1 u Humpolce.

FOTO: Jana Pechová, Právo

„Ještě před půlnocí to (směr na Brno) zprovozníme do dvou pruhů. Původní harmonogram podle rozhodnutí silničního správního úřadu byl do úterý. My, protože takové operace neděláme poprvé, jsme byli optimisté, že to zvládneme rychleji,” řekl Rýdl.

Odstraněním všech svodidel se zúžený úsek zkrátí na deset kilometrů. Dálnice je zúžená mezi 90. kilometrem u Humpolce a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova kvůli modernizaci, která začala v březnu. Na prvních čtyřech kilometrech stavbaři ve středovém pásu vůbec nezačali pracovat, proto tam po odstranění provizorních svodidel bude dálnice průjezdná v plné šířce. Dalších deset kilometrů zůstane zúžených na dva pruhy.

Video

Letecké záběry z D1 13. prosince 2018

V polovině prosince tam doprava několikrát zkolabovala. Problém projet měla v kolonách i auta zimní údržby. ŘSD pak jízdní pruhy v zúžení rozšířilo tím, že posunulo svodidla.

Zakázku na modernizaci za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení, jež tvořily česká firma Geosan Group, italská Toto Costruzioni Generali a kazašská SP Sine Midas Stroy. Spolupráce mezi ŘSD a sdružením na konci loňského roku skončila. Modernizaci dokončí jiná firma, kterou ŘSD vybere na jaře. Práce budou pokračovat v létě. Původnímu zhotoviteli už bylo vyměřeno šest pokut za 60 milionů korun.