„Před Vánoci přišel do Průhonic. To znamená, pokud někdo mluví o koberečku, tak přišel ke mně na kobereček, a to, co napsal, je nesmysl, to je lež, není to pravda,“ uvedl Babiš. [celá zpráva]

Babiš jednal s velvyslancem o varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) před výrobky čínských firem Huawei a ZTE, ty podle úřadu mohou představovat bezpečnostní riziko. Právě velvyslanec podle Babiše o schůzku stál. [celá zpráva]

Po setkání čínská ambasáda k jednání premiéra s velvyslancem na Facebooku a na svém webu uvedla, že se varování NÚKIB nezakládá na skutečnosti a „čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí”. [celá zpráva]

Babiš už dříve vyjádření označil za nestandardní, v neděli pak mluvil přímo o lži.

„Žádnou chybu česká vláda neudělala, ani český stát. My jsme nezávislý svrchovaný stát, takže pan velvyslanec velice nestandardně zveřejnil něco z té schůzky,“ uvedl Babiš.