Dva následující lednové týdny by měly být srážkově nadprůměrné. V měsíčním výhledu to v sobotu uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty by se měly pohybovat kolem obvyklých hodnot. Celý článek Následující dva týdny budou bohaté na srážky»