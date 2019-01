Marie Königová, Právo

Bez tohoto zákona by byly ohroženy i výsady 40 tisíc českých občanů žijících v Británii, pokud by došlo k jejímu divokému odchodu z Unie.

České záruky Britům se podobají těm, které už v prosinci slíbila dodržovat londýnská vláda vůči občanům ostatních států EU. Podmínkou ale je přijetí i reciproční garance v ostatních členských státech vůči Britům, kteří tam žijí.

„Návrh je připraven pro případ odchodu Velké Británie bez dohody, což je verze, kterou nemůžeme vyloučit a je stále ještě pravděpodobná,“ řekl Právu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Dohodu o úpravě vztahů Spojeného království s EU by měli Britové schválit do 21. ledna. K samotnému brexitu dojde letos 31. března. Pokud by nebyla do té doby přijata žádná speciální právní úprava, stali by se bez zákona Britové přes noc občany tzv. třetí země, tedy cizinci mimo EU, a přišli by tak o privilegia, která náleží občanům členských států EU.

Hlavně by pocítili omezení volného přístupu na trh práce, či to, že by přestali být součástí zdravotního a sociálního systému.

Bylo by ohroženo 5000 Britů v ČR

V Česku nyní pobývá legálně okolo osmi tisíc Britů. Podle resortu vnitra by nepřijetí zákona mohlo ohrozit zhruba pět tisíc z nich.

„Zároveň by absence zákonné úpravy mohla přímo ohrozit i postavení zhruba 40 tisíc občanů ČR ve Spojeném království, neboť pokud by ČR nereagovala recipročně na nabídku garance práv občanů EU ve Spojeném království, hrozí zpřísnění podmínek pro české občany ve Spojeném království,“ upozorňuje vnitro.

Podle něj zajištění rovných podmínek občanů v druhé zemi je pro ČR prioritou. Zároveň ale připomíná, že „všechna navržená opatření jsou vždy podmíněna reciprocitou z britské strany“.

Návrh zákona řeší dílčí otázky spojené s oprávněním k pobytu Britů v ČR, s přístupem na trh práce, veřejným zdravotním pojištěním, penzijním připojištěním a stavebním spořením. Zabývá se mj. i vysokými školami, otázkou přímých daní, uznáváním odborné kvalifikace či způsobilosti, která se týká především lékařů.

Privilegia jen do konce roku 2020

Podle Hamáčka jde o nouzové řešení, které nemůže plně nahradit podmínky tzv. přechodného období, které by bylo jinak součástí oficiální dohody mezi velkou Británií a EU. Reaguje ale na doporučení Evropské komise, aby členské státy byly vstřícné vůči britským občanům, kteří budou ve chvíli případného tvrdého brexitu žít na jejich území.

Britská vláda slíbila, že všichni evropští, tedy i čeští občané, kteří budou pobývat ve Spojeném království ke dni brexitu, budou mít právo tam žít a pracovat na základě platného dokladu totožnosti až do konce roku 2020. Česko chce garantovat totéž pro Brity v ČR.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ti budou do 31. prosince 2020 považováni za občany EU mj. i pro žádost o udělení českého státního občanství, uzavírání manželství nebo registrovaného partnerství.

České úřady nebudou po tuto dobu krátit různé dávky, např. podporu v nezaměstnanosti či rodičovský příspěvek, přídavek na dítě nebo na péči. Nic se pro ně nebude měnit ani v daních, stavebním spoření nebo v penzijním připojištění.

Britové budou moci v ČR vykonávat advokátní praxi, být daňovými poradci či poskytovateli finančních služeb na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království.

Britské vysoké školy nebo její tuzemské pobočky budou moci poskytovat vzdělání podle svých vzdělávacích programů ještě sedm měsíců, tedy do října 2019.

Ministerstvo vnitra uvádí, že jde o dočasnou úpravu. „Právní úprava je v zásadě dočasná a tato speciální opatření budou trvat pouze do provedení nezbytných dlouhodobých úprav. Po konci platnosti zákona končí jakékoliv speciální zacházení a občané Spojeného království se budou řídit obecně platnými předpisy pro státní příslušníky třetích zemí,“ píše vnitro.

Česká vláda už je v časovém presu, a tak k návrhu zákona neproběhlo klasické připomínkové řízení. Je zřejmé, že návrh poprvé projedná vláda v pondělí, aby ho mohla co nejdřív poslat do Sněmovny s žádostí o schválení hned v prvním čtení.

