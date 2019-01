vor, ČTK, Právo

„V těch místech, kde je to zavřené, panuje zejména velmi silný vítr. Hlavně tam ale lidé na té silnici nechali auta. Ze silnice se tak stalo parkoviště,“ uvedl šéf zimní údržby silnic v Karlovarském kraji Josef Bulka.

„To, co je na Božím Daru a nad Božím Darem, tak to je bílá tma,“ uvedl Bulka.

„Situace v horách je špatná všude. Hrnou se tam tisíce turistů, kteří v podstatě stojí nebo jedou v polojedoucích kolonách a my se tam vůbec nemůžeme dostat,“ uvedl šéf zimní údržby silnic, podle kterého se to týká například silnice mezi Abertamy a Perninkem.

Situace ze silnice nad Božím Darem. V horní části obrázku je vidět sníh vytvářející bílou tmu.

FOTO: KSÚS Karlovarského kraje

„Je vidět do dvaceti metrů. Je tam spousta turistů, ale nevím, kam tam jedou, protože většina vleků a lanovek stojí,“ pokračoval Bulka a připomněl, že starosta Božího Daru Jan Horník (STAN) vyzval, aby lidé do města nejezdili. „Nezalyžují si tam, nezaparkují. Ono to třeba za chvíli přejde, protože dole se to již uklidnilo, ale tím, že tam stále jezdí, tak situaci ještě zhoršují,“ podivoval se Bulka.

Problémy ale jsou i na dalších horských silnicích. „Mluvil jsem s chlapy z Kovářské, kde mají úplně stejný problém s kolonami parkujících vozidel na silnici, takže tam to rovněž uzavřeli,“ prozradil šéf údržby.

„Auta tam parkovat nemají, odporuje to zákonu, ale jsou tam, tak to raději zavřeme, než bychom tam někoho přejeli nebo rozpárali radlicí,“ konstatoval Bulka.

Jen s velkými obtížemi je sjízdná silnice z Jáchymova na Boží Dar, která vede k hraničnímu přechodu do Oberwiesenthalu. Kvůli silnému větru se sněžením jsou uzavřeny rovněž lyžařské areály. V provozu je pouze malý dětský vlek a pojízdný pás v lyžařském areálu na Božím Daru.

„Běžecké tratě jsou zaváté a v lesních úsecích hrozí nebezpečí úrazu z padajících stromů,“ uvedla Iva Králová z božídarského Infocentra. Lyžařský areál Klínovec má na Neklidu v provozu dva vleky, ale dopoledne byl přístup do areálu z Božího Daru uzavřen. Dostupný byl jen z Jáchymova.

Problémy na severu Čech



Na severu Čech hlavně v horách od rána hustě sněží a úklid silnic komplikuje vítr, který vytváří sněhové jazyky a závěje. "Na Jizerce budeme v průběhu dne nasazovat sněhové frézy, protože projedeme pluhem a za deset minut je to znovu zafoukané," dodal.

Vrstva sněhu zůstává i na hlavních silnicích. Problémy mají hlavně kamiony, třeba v Jablonci nad Nisou zablokovaly dopoledne kruhový objezd na výjezdu na Liberec, když se nedokázaly na mokrém sněhu rozjet do mírného kopce. Problémy mohou mít nákladní vozy i na silnici číslo 9 ve směru na Rumburk nebo na silnici 13 na Práchni u Kamenického Šenova. Pozor by si měli dál řidiči i na hlavním tahu na Prahu. Hlavní silnici 10 z Tanvaldu do Harrachova uzavřel havarovaný kamion. Silnice je pro dopravu uzavřená a pro kamiony zřejmě zavřená i zůstane.