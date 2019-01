Novinky, ČTK

V horských oblastech Libereckého kraje pokryla silnice nižších tříd v noci na středu vrstva nového sněhu. Jinak jsou povrchy vozovek v kraji po chemickém ošetření převážně mokré.

Meteorologové předpovídají, že přes den se může tvořit náledí a od 500 metrů nad mořem v důsledku silného větru i sněhové jazyky.

„Očekáváme nárazy větru až 75 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů,“ uvedli v předpovědi pro dnešní den pro Liberecký kraj.

V Olomouckém kraji ráno komplikují provoz sněhové přeháňky, silný vítr i namrzající vozovky. Správci silnic nabádají řidiče, aby jezdili velmi opatrně. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kvůli silnému větru na několika místech kraje popadaly na silnice stromy či větve, hasiči ráno evidovali zatím jen jednotky výjezdů.

„Hasiči ve všech případech likvidovali popadané stromy a větve na komunikacích. Jednalo se o jednotlivé stromy, které většinou spadly na komunikace nebo vedle silnic. Podle dostupných informací nebyl při událostech nikdo zraněn,“ řekla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Zbytky rozbředlého sněhu pokrývají silnice ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka. V noci kvůli sněhovým přeháňkám i poklesu teplot vyjely do terénu sypače a vozovky v obou horských okresech jsou ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích udržovaných inertním posypem zůstává vrstva čerstvého sněhu. Opatrnost je ráno na místě také ve zbývajících částech Olomouckého kraje.

Silnice na Vysočině jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy, které silničáři ošetřili solí, jsou mokré, na některých silnicích nižších tříd leží vrstva rozbředlého sněhu. Silničáři v noci na dnešek vyjížděli v celém kraji asi se 100 sypači. Někde zasahovali hasiči kvůli odstraňování stromů spadlých na silnice.

„Kolem půlnoci začala jít teplota dolů, vozovky začaly trochu namrzat, přišly tři nevýrazné sněhové přeháňky, napadlo do tří centimetrů sněhu,“ řekl dispečer krajských silničářů Roman Hubený.

Teplota se v noci pohybovala přibližně od jednoho stupně do minus dvou stupňů Celsia. Ve stejném rozpětí budou podle meteorologů i dnešní nejvyšší odpolední teploty. Později se má ochlazovat a může se tvořit náledí nebo zmrazky.

Silný vítr ztěžuje od rána dopravu v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Hasiči kvůli tomu zasahovali u několika popadaných stromů, řekl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Na Blanensku padá déšť se sněhem. V Bílých Karpatech namrzají vozovky.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus dvou do čtyř stupňů Celsia. Největší zima je na Blanensku i na Brněnsku, nejtepleji je naopak na Hodonínsku a Břeclavsku.

Sněhové přeháňky a silný vítr komplikují od noci dopravu i na sinicích v Plzeňském kraji. Řidiči by si měli v první pracovní den nového roku dát pozor na kluzké vozovky, ve vyšších polohách se zbytky rozbředlého sněhu. Přeháňky také zhoršují dohlednost, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice v kraji jsou většinou holé, místy mohou ale namrzat. Na kluzký povrch upozorňují silničáři například na dálnici D5 na Tachovsku od hranic s Německem. Silný vítr, který vál hlavně v noci, se v některých částech kraje pomalu uklidňuje. Teploty se pohybují zhruba od minus dvou stupňů do plus pěti stupňů Celsia.

Problémy hlásí i Královéhradecký kraj. V Krkonoších sněží a vane silný vítr, který ve vyšších polohách dělá na silnicích sněhové jazyky. Na silnicích také leží zbytky rozbředlého sněhu. I v Orlických horách je na silnicích slabá vrstva sněhu a jízdu řidičům komplikuje mlha. Hlavní silnice v Královéhradeckém kraji byly ráno většinou mokré. Teploty se ráno pohybovaly od nuly do dvou stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Ve středu by měla být v hradeckém kraji proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami, na horách i s trvalejším sněžením. K večeru má srážek ubývat. Teploty by se měly přes den pohybovat kolem nuly, na horách kolem minus šesti stupňů. Vítr na horách by mohl mít rychlost až 90 kilometrů v hodině.

Hasiči za uplynulých 9 hodin likvidovali sedm popadaných stromů v Pardubickém kraji. Teď pro změnu zasahují u nehody na silnici u Ždírce nad Doubravou. Pozor si dávejte na silnicích. Dle meteorologů má sněžit i v nížinách. pic.twitter.com/UOyHmY93F5 — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) 2. ledna 2019

Silnice ve Zlínském kraji jsou na většině míst regionu jsou holé, mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností, mohou však namrzat.

V některých úsecích na Vsetínsku snižují dohlednost mlhy, na Kroměřížsku sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V kraji platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným větrem, vznikem náledí a v jeho části také sněhových jazyků.

Ve středních Čechách v noci na středu hasiči zasahovali u 14 událostí, které souvisely s počasím, řekl mluvčí krajských hasičů Petr Svoboda.

„Ve všech případech kromě jednoho se jednalo o popadané stromy na komunikace, pouze v jednom případě, to bylo na Nymbursku, šlo o utržený plechový okap,” uvedl Svoboda. Nejvíce napilno měli hasiči na Příbramsku.

Mladoboleslavští strážníci podle ředitele Tomáše Kypty zase zajišťovali popadané přenosné dopravní značky a vraceli na místo kontejnery na odpad, které vítr převrátil nebo odvál do vozovky.

Také v Karlovarském kraji v noci na středu sněžilo. Sjízdnost silnic je zhoršená, na horách se tvoří sněhové jazyky, je silný vítr a místy nadále sněží. Na silnici I/13 u sjezdu na průmyslovou zónu Ostrov komplikuje od rána situaci nehoda tří aut. Nikdo ale nebyl zraněn. Vyplývá to z informací serveru Dopravniinfo.cz.

Na silnicích v kraji je po chemickém ošetření rozbředlý sníh, srážky místy snižují dohlednost. Silný vítr fouká například na průtahu Karlovými Vary. Zhoršená sjízdnost je i na dálnici D6.

Hasiči v Ústeckém kraji odstraňovali v noci na středu stromy a větve, které popadaly při silném větru. Patnáct výjezdů zaznamenali zhruba do půl osmé ráno, řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Vítr vystřídalo nyní v regionu sněžení, kvůli kterému je snížena viditelnost na silnicích. Všechny cesty jsou zatím sjízdné.

Silně foukalo v regionu celý první den nového roku. Vítr ještě zesílil v noci na středu. Hasiči měli práci na Děčínsku, kde spadly tři stromy. Další spadl u Dubičné na Litoměřicku, jeden odstraňovali z plotu u Jirkova. V Trnovanech na Teplicku ležel strom na vozovce a na elektrické dráty spadl v Teplicích - Hudcově.

V jednom případě vyjeli hasiči k vyvrácené lampě v Louce u Litvínova a spadlému elektrickému kabelu na vozidlo v Oldřichově na Teplicku. V okresu Ústí nad Labem spadl strom na elektrické vedení a vozovku v Povrlech.