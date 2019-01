Karolina Brodníčková, Novinky, Právo

Politika nestojí za to, aby si lidé kazili vztahy v rodině nebo s přáteli, prohlásil ve svém historicky prvním novoročním projevu předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Svůj proslov věnoval takřka celý definici demokracie, kterou považuje i přes její nedostatky za nejlepší formu vládnutí. Vyzval rozdělenou českou společnost, aby se zase stmelila.

„Nelze nevidět, že společnost je rozdělena na dvě poloviny. Já bych proto vyzval k odzbrojení občanů. Cítím svůj díl odpovědnosti za rozdělení společnosti. Přeji si příkopy zasypat, abychom byli zase jedním národem,“ prohlásil Vondráček, který na úvod své řeči popřál občanům šťastný nový rok.

„Hlas babičky ze zapadlé vesničky v pohraničí má stejnou váhu jako hlas profesora z Prahy,” řekl.

Podle jeho názoru je toho hodně, co se v České republice povedlo a zemi se daří. „Jsme úspěšní, jen to často ani nevíme, nebo neříkáme. Nevím, kde se vzalo přesvědčení, že pozitivní zprávy nikoho nezajímají a čtenáře zajímá jen konflikt,“ dodal.

Na svých cestách v zahraničí se prý setkával vždy s kladným hodnocením České republiky. „Zahraničí nás hodnotí mnohem lépe, než jak se vidíme sami. Měli bychom si dát předsevzetí, že se přestaneme podceňovat,“ uvedl předseda Sněmovny.

Podle jeho názoru demokracie v České republice funguje dobře. „Nikdo není z tohoto rozhodování vyloučen, to je demokracie. Demokracie je diskuze a každý musí snést názor toho druhého. To řekl náš první T.G. Masaryk a je to pravda,“ prohlásil Vondráček.

„Demokracie je pomalá, těžkopádná, ale má výhodu. Dává právo občanům věci měnit. Tam, kde sedím já a dvě stě dalších občanů, můžete příště sedět vy nebo váš soused. To je demokracie, svoboda volby a právo změnit,“ dodal s tím, že kvůli politice nemá smysl si vztahy kazit.

Změny však podle jeho mínění lidé nedosáhnou protesty na ulicích. „Tímto způsobem se však změna v demokracii neděje. Demokracie se děje skrze volby. Lincoln o demokracii řekl, že je to vláda lidí, prostřednictvím lidí a pro lidi. Řekl to, protože chtěl dát přednost diskuzi před trestáním poražených,“ dodal.

Nelíbí se mu, když je do politických sporů zatahována rodina. „Osobní útoky se přenášejí na společnost a vytvářejí atmosféru nenávisti,“ uvedl.

Sám se prý řídí zejména radou, že „když jde člověk po cestě vzhůru, má každého slušně pozdravit, protože ti samí lidé ho budou zdravit poté, co půjde dolů.“

Na závěr slíbil, že zvýší své úsilí za vybudování většího respektu a úcty mezi poslanci. „Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii dělají lepší demokrati,“ použil Vondráček citát prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Česká republika má podle něj ve světě dobré jméno. „Jsem přesvědčený o tom, že hodně z vás by bylo překvapených, jak o nás smýšlejí v jiných zemích,” konstatoval. „Vlastně nás zahraničí většinou hodnotí daleko lépe, než se vidíme my sami,” řekl. Občané by si podle něj měli dát předsevzetí, že se přestanou podceňovat.

Projevy na přelomu roku byly tři



Před Vondráčkem vystoupil se svým projevem předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Věnoval ho zejména vztahům mezi lidmi. Nelíbí se mu přezíravý postoj k manuálně pracujícím nebo dehonestace kuřáků.

Prezident Miloš Zeman své poselství přednesl tradičně o druhém vánočním svátku. Novoroční, případně vánoční projev, pronášeli v Československu či České republice doposud zejména prezidenti. Tradici novoročních promluv zahájil už první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, ve 30. letech minulého století přešel k vánočním poselstvím.

K novoročnímu termínu prezidentských projevům se vrátil Klement Gottwald. Poslední novoroční prezidentský projev měl v Česku roku 2013 Zemanův předchůdce Václav Klaus.