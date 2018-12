Novinky, ČTK

Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Podle meteorologů by měl dnes v Krkonoších vítr dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Turisté mohou při cestě na Sněžku využít pouze spodní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu, odkud to je na vrchol 2,5 kilometru pěšky.

Lanovka Hofmanky na Černé hoře bude podle vlekařů mimo provoz do odvolání. Lyžaři, kteří zaparkují na parkovištích u lanovky Hofmanky, se k ostatním lanovkám na Černé hoře dostanou náhradním skibusem.

Dopoledne byla na hřebenech Krkonoš silná mlha a teplota se pohybovala kolem jednoho stupně pod nulou, na Sněžce byly minus tři stupně Celsia. V nižších polohách hor bylo slabě nad nulou a padal sníh s deštěm nebo pršelo. Podle meteorologů by odpoledne mělo na horách sněžit.

Sněhu je na hřebenech hor asi 90 centimetrů a platí druhý nejnižší stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. „Sněhová pokrývka je ve spodních vrstvách vlhká, v nižších polohách hor až podmáčená. Zde je možnost lavin malých a středních rozměrů z mokrého sněhu a lavin klouzavých, které se většinou zastaví ještě na svahu,” uvedl Pavel Cingr z Horské služby Krkonoše.